¡Felices! Carla Tello y Junior Silva se casaron en secreto hace un mes

El actor Junior Silva y la conductora de Canal N, Carla Tello , develaron que contrajeron matrimonio en secreto hace un mes. Ambos mostraron su felicidad a través de sus cuentas de Instagram en donde compartieron algunas fotografías del suceso.

Silva no pudo evitar la emoción y escribió un emotivo mensaje en el que no escatima en halagos para su ahora esposa. Tello, en tanto, también compartió en su cuenta personal fotografías luciendo su traje de novia con un mensaje "ahora ya no me molesta que me digan señora".

"Quiero contarles algo que hice hace un mes. Muchos saben que estoy en un muy bonito momento de mi vida en el amor. Nunca creí que iba a conocer a una mujer increíble, a una mujer que tiene un gran sentido del humor, una gran profesional, una mujer que me hace sentir muchas cosas increíbles, que me ha dado su apoyo incondicional para todo" señala una parte del mensaje de Junior Silva.

UNA SORPRESA EN 14 DE FEBRERO

Como se recuerda, el 14 de febrero ambos confirmaron que eran pareja y sus seguidores no pararon de felicitarlos. Carla Tello contó que se enamoró del actor tras entrevistarlo.

"La mejor cita de San Valentín : Ella, mi chica. No necesito pedir más. Eres lo máximo, ¿sabes? Carla Tello ", fue el mensaje que dedicó el actor Junior Silva a la periodista mediante sus redes sociales.

