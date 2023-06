Recidar es una empresa que se dedica a recoger y brindar mantenimiento a objetos usados para luego venderlos a bajo costo a través de sus bazares. De acuerdo al Ministerio del Ambiente, en el Perú se generó más de 22 mil toneladas de residuos sólidos al día en el 2022, de las cuales se calcula que el 75% de dichos materiales pueden ser reutilizados y aprovechados nuevamente.

De acuerdo a la empresa, por mes son más de 6000 familias con poco presupuesto que se ven beneficiadas gracias a la reutilización de electrodomésticos y muebles. El 98% de sus consumidores afirman ahorrar en ‘Mi Bazar’, además de que consideran a la tienda como relevante para su comunidad. Los locales se encuentran en Chorrillos y Villa El Salvador.

Proyecto 'Mi Bazar' de Recidar. Foto: Difusión

Además, durante la pandemia las ventas en los bazares se incrementaron en 170 mil ítems, lo que representó un crecimiento del 142% con respecto a años anteriores. Esto sirvió de gran alivio para las familias de escasos recursos, ya que pudieron obtener diferentes bienes esenciales para el hogar a un precio accesible, siendo los más comunes las laptops, escritorios y refrigeradoras.

Boris Gamarra, gerente general de Recidar, afirmó: “Nuestro modelo de negocio está basado en la economía circular, pues no solo le damos un segundo uso de vida a los artículos que ya no se utilizan, sino que nos preocupamos por que haya un mayor incremento laboral para las personas que no tienen acceso económico y nos preocupamos por el medio ambiente”.