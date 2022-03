La propuesta del Poder Ejecutivo, de obligar a los motociclistas a utilizar chalecos con el número de placa impreso de manera visible es un nuevo intento que vulnera los derechos de los motociclistas. Así lo señaló la Asociación Automotriz del Perú (AAP) al comentar la reciente prepublicación de un proyecto de ley orientado a establecer esta obligación, que se suma a la iniciativa de prohibir que dos personas viajen a bordo de una motocicleta.

El gremio refiere que, nadie duda que un chaleco distintivo ayude a identificar a los conductores de motocicletas, pero definitivamente no a los delincuentes. “Los delincuentes, al momento de cometer un delito, van a estar con chalecos que lleven otro número de placa o, si la moto es robada, van a llevar probablemente el chaleco con el número de placa de la moto robada, que corresponderá no al delincuente, sino al propietario”, precisó tras anotar que, en caso de motos robadas, el perjudicado será el propietario, pues él es el que va a tener el problema penal ya que será el principal sospechoso y presunto autor del delito, generándose la posibilidad de tener un sistema perverso que terminará culpando a personas inocentes que pueden ir a la cárcel. La primera víctima es siempre el propietario, afectado por el robo de su moto, que luego se usa para actos ilícitos.

Al igual que otras propuestas de autoridades con buenas intenciones, la AAP considera que ésta es una idea que, de aplicarse (como ya se hizo en otros países, sin resultados) no mejorará la seguridad ciudadana, y definitivamente no reducirá los índices de delincuencia, porque carece de un estudio técnico. El gremio considera que el verdadero efecto de las normas será disuadir a las personas que se trasladen en motocicletas. “Cada cierto tiempo aparece una propuesta para estigmatizar a los motociclistas, ahora se pretende obligarlos a utilizar un chaleco con el número de matrícula, como si los delincuentes fueran a mostrar información verdadera”, refirió el gremio automotor.

Para la AAP es momento para que las autoridades dejen de calificar a todos los motociclistas de delincuentes. Ellos no cometen actos delictivos en sus propias unidades porque podrían ser ubicados y capturados. Los hechos delictivos se realizan en motos robadas convirtiendo al motociclista legal en la primera víctima de la delincuencia. Mientras no se sancionen adecuadamente los delitos menores y la reincidencia no se constituya en un agravante, estos se seguirán cometiendo. El problema no son las motos sino la impunidad de la que gozan los delincuentes.





Actualmente, el parque automotor peruano tiene más de 3 millones de motocicletas que cubren las necesidades de transporte de 6 millones de peruanos y constituyen también una valiosa herramienta de trabajo, para actividades como el delivery de bienes, servicios, mensajería, seguridad ciudadana y policial, unidades de auxilio rápido de bomberos, entre otros. Un porcentaje muy reducido de motocicletas del total son utilizadas para realizar actos delictivos, sin embargo, en un 100% están son robadas. Medidas como las que se propone, afectaría a más de 3 millones de usuarios legítimos, incluso a quienes ellos llevan legítimamente pasajeros, ya que de acuerdo con la propuesta no solo el conductor deberá llevar el chaleco distintivo sino también su acompañante.

Otro problema que se va a generar, y sobre lo que la iniciativa no hace mención alguna, es respecto a quienes utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo para realizar delivery con cajas-mochilas. “La propuesta señala que la placa debe estar impresa en la parte alta de la espalda, nos preguntamos cómo van a hacer los conductores, no delincuentes, que hacen reparto o entrega delivery con cajas-mochilas. Este es otro argumento para señalar que la norma es ineficaz”, apuntó la AAP.

Por ello, la AAP sugiere reforzar el área de Investigación de la Policía Nacional del Perú (PNP), para que, en conjunto con las Comisarías, ubiquen las zonas con mayores índices de actos delictivos y establezcan una estrategia de lucha contra la delincuencia.

En cuanto a la propuesta sobre el uso de casco, la AAP sostuvo que ya está previsto en el Código de Tránsito y el Decreto Legislativo 1216. “El MTC ya publicó un proyecto que regula las especificaciones técnicas para el uso de los cascos de seguridad, lo que significa un avance en materia de seguridad vial.

Placas de motos más grandes

Como una medida que facilite la identificación de las motocicletas durante su circulación, la AAP ha propuesto en reiteradas oportunidades aumentar el tamaño de las placas de rodaje de estas unidades, y que además tengan las letras negras con fondo blanco tal como se usa en Europa y la zona del Mercosur, lo cual ha sido coordinado desde tiempo atrás con el MTC, esperando hasta la fecha una decisión de esta entidad.

Adicionalmente propone que se incorpore en las motos un chip con tecnología RFID (radio frequency identification), lo cual permitirá que las autoridades competentes, a través de la identificación por radiofrecuencia en forma remota e inalámbrica, optimicen su labor fiscalizadora.