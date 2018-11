El ex director general de la Policía Nacional, general (r) Raúl Becerra Velarde , se desvinculará de la bebé de cinco meses a la que inscribió como hija —creyendo que era suya— y por la que es investigado como integrante de la presunta organización Los Desalmados del Tráfico Humano, señalada por la Fiscalía de Arequipa como red de trata de menores.

Los problemas para Becerra iniciaron el 6 de noviembre, tras un megaoperativo en el que fue detenido junto a 14 personas por el presunto tráfico de una bebé, según tesis fiscal, por quien se pagó S/5 mil a la humilde madre. El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra tres implicados, entre ellos, su esposa Cinthia Tello Preciado, considerada la cabecilla.

El general fue liberado la madrugada del sábado. Su defensa se basó en que desconocía que la bebé no era su hija y que fue timado por Tello, quien al parecer compró a la bebé luego de que perdió su embarazo.

“Mi pareja se burló de mí haciéndome creer que era mi hija, me llevó a la municipalidad para firmar su partida de nacimiento. Tramité su documento ante la sanidad de la Policía. Y me duele que esta niña que cargué por cinco meses, la abracé, le di mi cariño y afecto, me duele saber que no es mi hija y que esté en un albergue de menores“, afirmó.

Yuliana Holz, abogada de Becerra, afirmó que el proceso de impugnación de paternidad demorará cerca de 8 meses, ya que como prueba debe someterse a la bebé a la prueba de ADN, para determinar quiénes son los padres biológicos.

SE VIENE LA APELACIÓN

​

En tanto, la fiscal Contra la Criminalidad Organizada, Rosmery Mendoza, no cree el argumento de que Becerra fuera timado. Por ello, esta semana apelará la resolución contra los once imputados para que en segunda instancia se determine 36 meses de reclusión preventiva.