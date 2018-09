Ratifican sentencia contra alcalde y candidato en Chiclayo

La Tercera Sala Penal de Apelaciones de Chiclayo ratificó la condena de 60 días multa y un año de inhabilitación para ejercer cargo público contra el alcalde del distrito de José Leonardo Ortiz , Epifanio Cubas, por el delito de nombramiento ilegal de cargo público de un funcionario.

La misma pena obtuvo el ex gerente de dicha comuna y actual candidato a la alcaldía de Chiclayo por Fuerza Popular, Jaime Contreras. Según la acusación de la Fiscalía, él fue designado en este cargo por Cubas, el 12 de enero de 2015, transgrediendo el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), que establece como requisito mínimo que el funcionario tenga título profesional afín al cargo.

Esta sentencia se les había impuesto en primera instancia, pero los dos apelaron. La defensa de ambos argumentó que en la fecha en la que Jaime Contreras fue elegido para ejercer el puesto de gerente municipal, dicho reglamento no estaba vigente, pues no había sido publicado en el diario oficial El Peruano.

Al respecto, el burgomaestre dijo que presentará un recurso de casación en un juzgado de Lima. Jaime Contreras, en tanto, señaló que el fallo no le impide participar en el proceso electoral. “Voy a apelar de nuevo. Eso no me deja fuera de carrera, porque la sentencia es una multa e inhabilitación para ejercer cargo público, pero no cargo de elección popular”.

Asimismo, manifestó que el dictamen le parecía una tremenda injusticia. “He sido designado (en el puesto), no nombrado. Vamos a ver qué pasa”, refirió.