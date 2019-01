Víctima de frustrado feminicidio en Puno: "Tenía miedo, pero me puse fuerte y pedí auxilio"

Convaleciente, en su cama del hospital regional Manuel Núñez Butrón de Puno, Sabey Velásquez Chahuares, de 37 años, sacó fuerzas para denunciar a pareeja, quien la atacó con un cuchillo, y narrar vivido en esos momentos en los que luchó por su vida.

“ Presentía que me iba agredir hasta matarme, siempre me amenaza de muerte y era la primera vez que me pegaba”, dice la mujer .

La víctima señaló que Jhony Bailón Huanca, de 43 años, estaba muy molesto porque había sido advertido que podía denunciarlo ante las autoridades, por las constantes agresiones y —asegura— la violación a su hija de 13 años, en octubre del 2018.

“Él estaba muy molesto. A mi hija y a mí siempre nos está amenazando y, cuando llegó, me dijo, ´ahora sí te voy a matar´”, narró la mujer, que pide que su agresor sea detenido.

Velásquez tiene tres cortes en la espalda, abdomen y cara. Cuenta que él agresor "agarró el cuchillo y dijo que la iba a matar. Sentí miedo, pero me puse fuerte, forcejeé y pidí auxilio. Gracias a Dios estoy viva", narra la valiente mujer..

VIOLACIÓN A MENOR

​

Sabey Velásquez Chahuares, denunció, que el octubre del 2018, su pareja dopó a su hija (hijastra de del agresor), de 13 años, y la violó. Desde aquella fecha se iniciaron los problemas y amenazas de muerte. El sujeto está no habido.