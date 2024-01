En la comunidad de Cochanquiray, ubicada en la provincia de Lampa (Puno), ocurrió un suceso despreciable: policías arrastraron a una mujer embarazada durante una intervención y, como consecuencia de los jalones, perdió al bebé.

Por dicho caso, tres policías son investigados luego de que el último viernes intervinieran violentamente a una mujer embarazada, identificada como Yovana Cruz Solano.

Las imágenes de lo ocurrido se viralizaron en las redes sociales y muestran a los policías interviniendo a la mujer: la arrastran, luego la cargan tomándola de las manos y pies hasta conducirla al patrullero.

El Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer realizan diligencias para determinar las responsabilidades.

“Me arrastraron, me trataron como cualquier cosa, me arrojaron como un bulto en la parte trasera de la camioneta. Yo les dije que me están lastimando, por favor que estoy gestando, que me suelten, pero lamentablemente no me escucharon”, declaró la mujer.

Agregó que al asistir a un centro de salud el médico confirmó que el bebé había fallecido.

“Pido justicia porque he perdido a mi hijo, quiero que se haga justicia por el asesinato de mi hijito”, finalizó.

