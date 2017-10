Continúa la violencia. En Puno, una mujer perdió parcialmente la visión tras ser atacada martillazos. Ella viajó a esta ciudad para visitar a su abuelo, y el vecino de este la atacó salvajemente.

La víctima, Dina Janet Choque Luna (30), fue agredida en el rostro debido a que intentó defender la vivienda de su familiar. El hombre que arremetió contra ella no la conocía.

“Me da pena que sean tan violentos. El señor no me conoce, no sabe que soy madre, que tengo hijos, que soy obstetra”, expresó Choque a América TV, usando lentes de sol para taparse las heridas.

“Yo le pregunté: 'Señor, ¿por qué están destruyendo?', y no me dijo nada, defrente agarró y me tiró el martillo, me golpeó con la parte plana del martillo”, añadió.

“Lo que yo más deseo es conservar mi ojo y poder hacerme un tratamiento”, manifestó Choque, quien está a punto de perder su ojo derecho en su totalidad. Ella se ha sometido a tres operaciones para salvar su visión, sin embargo, no ha habido mejoras y su estado es delicado.

A pesar de la denuncia en su contra, el agresor continúa en libertad debido a que el médico legista de Desaguadero no ha emitido su diagnostico sobre la gravedad de las lesiones sufridas por la mujer.

La madre de familia le pidió a las autoridades que la ayuden a encontrar justicia, y que el agresor pague por su crimen.