Puno: joven acusa a sacerdote de embarazarla, contagiarla de ETS y exigirle abortar

Diana R.A.C. (26), una exintegrante del Coro Juvenil de la iglesia San Juan Bautista del Santuario Virgen de la Candelaria, en Puno, denunció haber quedado embarazada del sacerdote de dicha parroquia, Carlos Alberto Londoño Henao, tras haber iniciado una relación sentimental. La mujer ha solicitado garantías tras recibir amenazas y hostigamiento po parte del párroco y su abogada.

La víctima afirma que su relación con el sacerdote comenzó el 10 de septiembre de 2024 y terminó en diciembre del mismo año, asegurando tener pruebas de ello. Denunció, además, la creación de perfiles falsos en redes sociales que buscan difamarla.

Producto de la relación, hoy se encuentra embarazada de 4 meses y asegura que ha recibido presiones y hasta amenazas del entorno del religioso que inclusive le habrían sugerido que aborte.

"Ahora sí puedo hablar todo esto porque ha sido para mí trágico. Llego a tener una relación con él y a fines de octubre de 2024 él me contagia una infección de transmisión sexual. Él venía a visitarme al hospital y venía con gorra, gafas oscuras y de civil, con una casaca. Nunca lo veía con su ropa de sacerdote. Yo le pregunté si estaba con más mujeres porque yo sabía de que llevaba a varias chicas de la iglesia a su casa, en el distrito de Mañazo y me contestó que no. La relación ha sido bonita, pero un tanto tóxica en varios aspectos, la diferencia de edad era la más notorio. Me controlaba, me preguntaba por qué no le contestaba, era celoso", dijo al medio local Sin Fronteras.

Imagen Parte de la denuncia presentada por la víctima al Obispado de Puno.

Diana indicó que ha presentado 28 folios al Obispado con pruebas médicas y conversaciones. Pese a ello, el párroco le reclamó de manera histérica y le insultaba por embarazarse. "Me decía que era una basura, de todo. Ha cambiado, se ha vuelto un monstruo. Cambió su actitud desde que se enteró que estaba embarazada. Le he pedido que se alejde de mí, no le he pedido que me dé dinero. Después de eso, él me bota mi prueba de embarazo en mi cara y se burla de mí. Me dijo que solo quería el informe y que me baje de su carro. Yo agarro el informe y lo arrugo y lo rompo, y ahí es cuando me ahorca con intenciones de quitarme la vida", agregó.

MEDIDAS

El Obispo de Puno, Jorge Pedro Carrión Pavlich, señaló que la iglesia católica ha iniciado un proceso canónico para investigar las acusaciones contra el padre Carlos Londoño Henao, párroco de la iglesia San Juan Bautista y que estaría siendo sindicado por presuntamente embarazar a una integrante del coro de la parroquia.

"La iglesia tiene sus caminos, sus métodos, hay un proceso canónico que se ha iniciado porque una cosa son las publicaciones que se reciben, etc. Nosotro necesitamos tener testimonios concretoy para eso hay un proceso. El padre está en este momento separado. Son acciones preventivas", dijo el prelado.

La víctima exigió la intervención de las autoridades eclesiásticas para la destitución de Londoño y señala que la Diócesis San Carlos tenía conocimiento del caso pero no tomó medidas. Asimismo, mencionó que la relación incluyó manipulación, agresiones físicas y verbales.

COMUNICADO

En tanto, el Coro Juvenil de la Parroquia San Juan Bautista emitió un pronunciamiento al respecto y señaló que desde julio de 2024 desmarcaron vinculación con la iglesia ante el daño y las falsas acusaciones del sacerdote contra miembros de la agrupación, por lo que se propuso realizar un peritaje cibernético para esclarecer los hechos.

Esto porque supuestamente miembros del coro habrían iniciado murmuros sobre una supuesta relación sentimental entre el párroco Carlos Londoño y una señorita de nombre Marylda, otra integrante de la agrupación, lo que generó la molestia del sacerdote. Sin embargo, el de acuerdo con el comunicado del coro juvenir, fue negado. "Algunos hermanos de la parroquia murmuraban que el párroco tenía relaciones sexuales con muchas mujeres y que su pareja era la Sra. Marylda y que él llevaba a todas su aprejas sexuales a su casa en Mañazo", se lee en parte del testimonio de Diana.

Imagen Comunicado del Coro Juvenil San Juan Bautista.

Fue así que en agosto de 2024, el coro juvenil se retiró obligatoriamente de la iglesia por las difamaciones. Si bien se desvincularon, los miembros continúan cumpliendo con las actividades pastorales actualmente.

Imagen Comunicado del Coro Juvenil San Juan Bautista.

La mujer mostró declaraciones y chats de Whatsapp donde la abogada Anyela Zea Nuñez, defensora del Padre Carlos Londoño Henao, pretendía denunciarla e inclusive le presionó para que abortara el hijo que estaba esperando (Hecho que no lo hizo pero teme por su integridad). El escándalo en la Iglesia de Puno no termina, pues se destapó que el padre inclusive le contagió una enfermedad de transmisión sexual a la mujer (ETS).

Además, hizo un llamado al Ministerio de la Mujer, Ministerio Público y demas entidades para que tomen acciones necesarias.

