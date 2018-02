Pulso Perú: El 63% no quiere a Nicolás Maduro en el Perú para la Cumbre de las Américas

La situación en Venezuela cada vez se vuelve más crítica tras la crisis económica que atraviesa el país caribeño y la represión que sufren los ciudadanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro .

Por ello, miles de venezolanos han abandonado su nación y han migrado a diversos países de América Latina, entre los que destaca Perú. En tierras peruanas hay más de 100,000 venezolanos y la cifra aumenta cada día más.

Por ello, a meses de celebrarse la VIII Cumbre de las Américas —que será en Lima entre el 13 y 14 de abril de 2018— se ha puesto en discusión si el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro debería asistir.

En la reciente encuesta de Pulso Perú , elaborada por Datum, el 63% de los encuestados señala que no se debe aceptar al mandatario en dicha reunión. Sin embargo, el 23% opina lo contrario y 9% no sabe y/o no opina.

63% cree que Nicolás Maduro no debe asistir a la Cumbre de las Américas

FICHA TÉCNICA

Grupo objetivo: Hombres y mujeres, de 18 a 70 años de todas los niveles socioeconómicos, considerando zonas urbanas y rural.

Cobertura: Nivel nacional

Tamaño muestral: 1,200 encuestas efectivas

Margen de error: +/- 2.8%

Nivel confienza: 95%

Fecha de campo: 26 al 30 de enero de 2018