Un sujeto fue detenido en la comunidad de Fitzcarrald, Puerto Maldonado, tras ser denunciado por violación sexual a su hijastra de siete años. De acuerdo a información de ATV, el hombre (33), buscando librarse de la máxima pena, sostuvo repudiablemente que la menor se le insinuó.

La madre de la pequeña, conviviente del depravado, fue quien dio aviso a las autoridades.

La niña fue dejada a solas con su padrastro en su vivienda. Al regresar al inmueble, la pareja del sujeto se percató que la pequeña tenía rastros de sangre y de haber sido violentada.

Al preguntarle sobre lo ocurrido, la infante admitió a su madre que fue tocada de manera indebida por el hombre.

″Mi error fue no decirle a su mamá lo que estaba pasando. Que me disculpe", dijo el inescrupuloso degenerado al ser capturado. Además como intentó justificarse diciendo que como la niña no contaba nada, ella se le insinuaba: ““Ella nunca ha sido de decir a su mamá sobre lo que está pasando” señaló el detenido”.

El intervenido permanece en manos de la PNP. Por su parte, la Fiscalía solicitará prisión preventiva en su contra.