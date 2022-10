El mundo de los influencers llegó para quedarse; así lo entienden las compañías y sus estrategias de marca que hoy son desarrolladas en torno a la visibilidad que le aportan estos personajes y la relación estrecha que generan con los consumidores. La marca de moda argentina , Prüne, dio un paso más allá con ‘Prüne People’, una campaña latinoamericana que reunirá a seis personas para ser voceros de la marca durante toda una temporada, dándole la voz a nuevas caras, cuerpos y realidades.

Este proyecto surge en medio de una reestructuración del marketing, de la mano de la aparición de nuevos segmentos generacionales que llegan con nuevas tendencias de consumo.

Según el estudio ‘What consumers think about influencer marketing’, tanto millennials como generación Z, se caracterizan por estar más comprometidos auténticamente con su entorno, su medio ambiente y sociedad, lo que genera que estén dejando de creer cada vez más en aquellos influencers que no se perciben auténticos, aquellos forzados o los evidentemente ‘pagados’.

La mayoría de los encuestados, es importante la popularidad o el reconocimiento global de un influencer, prefirieren a personas reales antes que a celebridades a la hora de recomendar alguna marca o producto.

Así lo explica María Eugenia Farrell, directora creativa de Prüne, quien señala lo siguiente: “Queremos celebrar las diferencias y resaltar la autenticidad. Sentimos que la moda tiene que reescribirse a través de mensajes positivos de diversidad, inclusión y empatía. Prüne People, es una campaña con nuevos valores e identidad que nos permitirá empatizar con lo que quiere la gente”.

Quienes quieran participar de esta campaña, que se estará desarrollando en Perú, así como demás países latinoamericanos, podrán inscribirse hasta el jueves 27 de octubre mediante su página web. Posterior a ese plazo, habrá un jurado a cargo de una preselección de 10 finalistas, quienes pasarán a la etapa final y serán escogidos por votación popular.