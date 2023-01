Más de 100 manifestantes bloquean la Carretera Central. La Policía de Carreteras informó que el bloqueo se inició desde antes de las 2 a.m. de este jueves 26 de enero en el kilómetro 145 de la vía, en la jurisdicción de La Oroya.

En diálogo con Canal N, el coronel Víctor Meza, jefe de la División de Protección de Carreteras, indicó que desde tempranas horas, los sujetos irrumpieron en la pista con palos, piedras y empezaron a quemar llantas para que ningún vehículo pase.

Ante esto, los policías acudieron a la zona para despejar la carretera, pero cuando empezaron a liberarla, los manifestantes subieron a los cerros y desde lo alto les empezaron a lanzar piedras.

Para salvaguardar su integridad, los agentes del orden tuvieron que suspender esta labor. “El personal ha intentado desbloquear la vía, sin embargo, se han apostado en los cerros aledaños y están arrojando piedras y otros objetos para impedir hacer nuestro trabajo”, detalló.

Agregó que ya se ha solicitado los refuerzos para poder realizar el desbloqueo en el inmediato plazo posible.

El coronel Meza pidió a los conductores que eviten circular por esta zona. “Las circunstancias no son las más propicias, si pueden evitar pasar por la Carretera Central, que lo hagan, esa zona se encuentra convulsionada y mientras la policía no logre despejarla es recomendable que no circulen”, sentenció.

