Desde 17 de diciembre permanece internado en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña , el adolescente, de iniciales E.Q.N (13), que sufrió un impacto de bala en la columna tras violentas protestas en Chincheros, Apurímac .

El menor fue trasladado a lima tras ser diagnosticado con heridas graves por arma de fuego en zona lumbar izquierda y traumatismo del bazo.

El padre del menor, Segundo Mateo Quispe Cárdenas, precisó que su casa está a tres cuadras de la comisaría de Chincheros, Apurímac. Por ello, el 12 de diciembre, el adolescente salió a mirar la calle para ver lo que ocurría tras escuchar balas; sin embargo, fue alcanzado por un proyectil.

“Un vecino me avisó porque yo estaba en la chacra. ‘¿Qué haces acá? A tu hijo le ha caído una bala. ¿No sabes?’, me dijo. Me fui al hospital de Chincheros y los doctores me dijeron que era un golpe. Pero no fue así”, señala Quispe Cárdenas, padre del menor de 13 años, a Salud con Lupa.

Ante la gravedad de las heridas, las brigadas del Ministerio de Salud mediante un vuelo humanitario trasladó al adolescente a Lima luego de que en el Hospital Regional de Ayacucho, donde inicialmente fue referido, no hubo personal especializado para auxiliarlo.

El impacto de la bala le había dañado por completo el bazo (un órgano que está ubicado justo debajo de la caja torácica izquierda) y tuvieron que extraerlo. La bala se alojó en la columna y recién en el Instituto Nacional de Salud del Niño pudieron sacarla.

Cuando llegó al centro de salud, el menor recibió atención especializada en UCI Neuroquirúrgica; sin embargo, hasta el momento, el adolescente no puede volver a caminar, pues está acostado en cama.

“Mi hijo ahora está tendido en una cama, no mueve los pies, pero sí los brazos. Él estaba en segundo de secundaria. Es el último de mis tres hijos. (...) Por ahora, me quedo en el albergue del hospital, pero todavía no me dicen cuándo se recuperará”, dice Quispe Cárdenas.

El menor E.G.Q.N se encuentra internado en el Instituto Nacional de Salud del Niño, a donde fue trasladado con el siguiente diagnóstico: heridas por impacto de proyectil de arma de fuego en zona lumbar izquierda y traumatismo del bazo. 🧵 pic.twitter.com/iq8dYNUYmy — saludconlupa.com (@saludconlupa) December 28, 2022

Cabe mencionar que, la ola de violencia desatada en las últimas semanas, que a la fecha ha cobrado 28 vidas, 22 civiles fallecidos en enfrentamientos y otros seis por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo habría entrado en un periodo de tregua momentánea, pues Defensoría del Pueblo advierte reinicio de protestas para inicios de enero.