Programa de Palma Sostenible e Inclusiva comenzó talleres en febrero de 2021, ha cumplido el primero de tres años de implementación logrando trabajar con cerca de 500 productores de la Amazonía peruana, a quienes ha brindado conocimiento en temas de sostenibilidad aplicada al cultivo de palma aceitera, así como de buenas prácticas agrícolas y responsabilidad social.

El objetivo de estas acciones es mejorar las condiciones de producción de la palma y lograr que los productores obtengan mejores resultados por la comercialización de los frutos en beneficio de sus familias y comunidad.

Fortaleciendo capacidades de producción

En su primer año, el programa ha fortalecido el conocimiento de productores y técnicos de campo para empoderarlos como líderes de sostenibilidad y facilitar la implementación de buenas prácticas acordes a la norma de la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés) y el Protocolo de Abastecimiento Responsable (PAR) de Alicorp.

Además, están conociendo las oportunidades y herramientas que tienen disponibles para su desarrollo. Por ejemplo, la RSPO brinda acceso a dos tipos de fondos para pequeños productores: uno que cubre los costos de auditoría de la certificación para los productores que se encuentran listos para este proceso, y otro que cubre los costos de implementación de la norma.

“El desarrollo del programa de Palma Sostenible de Alicorp ha sido muy interesante ya que, en su primera etapa, más allá de fortalecer los conocimientos de alrededor de 500 productores palma de aceite, ha logrado crear conciencia y apropiación de los principios básicos de la sostenibilidad.

“A través del Programa de Palma Sostenible e Inclusiva contribuimos con la industria local, trabajando de la mano con las extractoras que son nuestros proveedores, para transitar hacia prácticas más sostenibles".

Este programa, único en su estilo en la agroindustria de aceite de palma peruana, ha contado con el compromiso de productores, técnicos y extractoras que ven en el mismo una inmensa oportunidad de proyectar sus negocios hacia un futuro de mercados certificados”, destacó Alejandra Rueda, directora de NES Naturaleza.

En la primera etapa de capacitaciones, los pequeños productores y técnicos de las 5 empresas extractoras participantes han obtenido conocimientos sobre sostenibilidad que les permiten un mayor entendimiento y apropiación de las prácticas sostenibles de campo y, por consiguiente, mayor eficiencia y efectividad al implementar las normas de sostenibilidad en sus plantaciones.

Y, si bien el contexto de pandemia significó un reto para la difusión del conocimiento, el uso de plataformas virtuales para las sesiones y redes sociales como WhatsApp y Facebook para la difusión de información, demostraron que también es posible integrar medios digitales a los procesos de formación en campo con pequeños productores.

“A través del Programa de Palma Sostenible e Inclusiva contribuimos con la industria local, trabajando de la mano con las extractoras que son nuestros proveedores, para transitar hacia prácticas más sostenibles. Así, y en línea con nuestra estrategia de sostenibilidad, impulsamos el desarrollo de las comunidades y desarrollamos las capacidades productivas y empresariales de nuestros proveedores”, indica Patrick Huggard-Caine, director corporativo de Desarrollo Sostenible en Alicorp.

El avance en este primer año demuestra un mayor involucramiento de los productores de palma en los conceptos de sostenibilidad, sentando una base para la fase de implementación que seguirá en los dos próximos años. En los siguientes meses se brindará asistencia técnica para la implementación de pilotos de certificación de norma RSPO y de herramientas de trazabilidad para asegurar que su producto viene de áreas libres de deforestación.

“Los estándares sostenibles facilitan el cumplimiento de los diferentes requisitos de los mercados locales e internacionales, así como las políticas propias de los compradores como son: No deforestación, No explotación de turba y No explotación laboral.

Adicionalmente, la unificación de conceptos sostenibles permite no solo el logro de importantes ahorros sino el entendimiento de la plantación como un negocio. Esto último brinda importantes oportunidades a las plantaciones familiares en el corto, mediano y largo plazo al empoderar la administración de la finca bajo la toma de decisiones apropiadas”, precisó Alejandra Rueda.

