Presidente Kuczynski no descarta condecorar a la selección peruana si logran clasificar [VIDEO]

El presidente Pedro Pablo Kuczynski se unió a las felicitaciones a la selección peruana de fútbol por el desempeño realizado en la fecha 17 de las Eliminatorios con miras a Rusia 2018.

El mandatario reveló que pese a que perdió su apuesta, ya que el auguró que Perú le ganaba a Argentina por 3-0, no descarta una posible condecoración a los muchachos de la selección en caso logren la hazaña de la clasificación.

"Yo tengo que condecorarlos, pero de repente esperemos que termine el partido el martes", expresó Kuczynski a RPP, en referencia al último partido que falta jugar en las Eliminatorias, frente a la selección de Colombia (6:30 p.m.).

Cuando se le preguntó sobre un posible día no laborable si Perú logra la ansiada clasificación, el mandatario respondió: "Si lo decretamos o no lo decretamos, habrá un día no laborable".

Con el empate frente a la selección argentina, la selección peruana gana un valioso punto que lo mantiene en la carrera por la ansiada clasificación.

Ahora deberá ganarle a Colombia en el Estadio Nacional, para asegurar su pase al Mundial.