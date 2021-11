El presidente de Antamina, Víctor Gobitz, indicó que a raíz de las protestas por parte de miembros de la comunidad de Aquia, que mantiene un bloqueo en la provincia de Bolognesi, en Áncash, a más de 60 km de la operación de la compañía y la posterior paralización de la minera, más de 100 mil personas son afectadas en su transporte diario.

“Tenemos 10 mil trabajadores en Antamina. En ese corredor, en esos 300 kilómetros hay 100 mil personas que están siendo afectados en su transporte diario. El país sufre las consecuencias y creo que lo que tenemos que tratar es de reestablecer el orden y tratar que los liderazgos no se generen a partir de violencia. Los liderazgos se formulan a partir de tener planes de desarrollo para las poblaciones”, sostuvo en entrevista a RPP Noticias.

En otro momento, recordó que este lunes a las 11 a.m. tendrá una reunión con el ministro de Energía y Minas, Eduardo Gonzales, y el viceministro de Minas, Jorge Chávez, a fin de encontrar una solución a las demandas de los pobladores de Aquia.

SOBRE USURPACIÓN DE TERRENOS

Gobitz reiteró que Antamina no ha usurpado terrenos de la comunidad de Aquia y mencionó que el nuevo presidente de la comunidad “no quiere escuchar” a la minera. “Tenemos la documentación, se la hemos hecho llegar en su oportunidad. El día de hoy a las 11 a.m. vamos a tener una reunión con el ministro de Energía y Minas y el viceministro de Minas, vamos a llevar esa información. Está claro que tenemos la documentación. La dimensión de esta operación, las regulaciones que existen no hubiese podido ser posible utilizar una inversión de este tipo en el Perú”, refirió.

“Lamentablemente, ante el dicho, nosotros tenemos los argumentos, la sustentación y como repito no podemos aceptar que un grupo minoritario imponga la violencia y vía la violencia, ejerza un liderazgo”, precisó.

Consultado respecto a las perdidas diarias que generará la paralización de la mina, Gobitz detalló que estas se encuentran entre los 10 a 14 millones de dólares diarios. “Generamos empleo para 10 mil trabajadores, somos el 50% del PBI de la región Áncash de casi un millón de personas y somos uno de los principales contribuyentes tributarios en el Perú”, aseveró.

