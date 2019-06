Presidente del Consejo Regional de La Libertad pide la salida de funcionarios

El presidente del Consejo Regional de La Libertad, David Calderón, responsabilizó a los gerentes de Infraestructura, José Gallardo, y de Contrataciones, Genaro Aguilar, así como a los subgerentes de Obras, José León, y de Planeamiento, Gustavo Hurtado, de que la región ocupe los últimos lugares en ejecución de gasto a nivel nacional, por lo que pidió sus cambios al gobernador Manuel Llempén.

Aseguró que esas dependencias “son la columna vertebral” de la región y por ello se necesitan los cambios para mejorar la gestión. “Si a mí como gobernador me dicen ‘señor usted está en los últimos lugares’, entonces, ¿cuáles son las gerencias que no me están ayudando a gobernar?, tengo que cambiarlos, tiene que oxigenar”, dijo.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, La Libertad ocupa el puesto 18, de 25 regiones, en ejecución de gasto de proyectos de inversión.

Calderón, además, se mostró a favor de las recomendaciones de la Contraloría respecto a la designación de 67 funcionarios que no cumplirían con el perfil para ocupar sus cargos.

“La Contraloría le ha dado una gran oportunidad a Manuel Llempén para que tome decisiones, posiblemente hay muy buenos gerentes pero como no tienen el perfil deben irse. Tiene la oportunidad de oxigenar a las gerencias y hacer designaciones de acuerdo a lo que la Contraloría ha dicho”, aseveró.

El gerente general del gobierno regional, Eduardo Azabache, a su turno, aseguró que el gobernador evalúa a los funcionarios y en julio habría cambios. “No quiero adelantarme, pero es cierto que habrá algunos cambios, sobre todo, motivados por el informe de la Contraloría. Es cuestión de algunos días para conocer esos nombres y me gustaría que sea el gobernador quien los dé a conocer”, señaló.