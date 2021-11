En el marco del Tercer Diálogo Público-Privado de las Iniciativas de Vinculación para Acelerar la Innovación (IVAI) del sector Destilados Premium, organizado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – Concytec, se congregaron alrededor de 70 participantes de la empresa privada, del sector académico, entidades públicas y otras instituciones.

Realizada el 19 de noviembre, este espacio de diálogo tuvo como objetivo dar a conocer las líneas de acción propuestas para fomentar la economía circular, el desarrollo y comercio de los destilados peruanos de calidad superior.

En las líneas de acción presentadas, que son el resultado de un trabajo conjunto y colaborativo, se busca convocar y conformar una comunidad de innovadores en el sector de destilados premium; desarrollar una plataforma de innovación para conectar los retos de desarrollo del sector con el trabajo en I+D+i, así como brindar asistencia técnica en branding, comercialización internacional e identidad de marca grupal; estructurar un benchmarking para mejora en el entorno normativo y conformar un sistema de información periódica, disponible y amigable para la comunidad de destiladores.

La Metodología de las IVAI se ha aplicado en más de 70 regiones del mundo, y trabaja en dos niveles: dentro de las empresas, optimizando los procesos internos, y hacia el exterior, vinculándolas con instituciones y organismos relacionados. De esta manera, se busca mejorar la instrumentación de políticas públicas y programas, promover la inserción en mercados más atractivos e impactar en la competitividad del país.

Durante la reunión, los participantes comentaron sobre la experiencia que ha significado haber formado parte de los grupos de trabajo que han elaborado las líneas de acción. Los productores de pisco y de otras categorías de destilados, empresas proveedoras de esta cadena, distribuidores y comercializadores, representantes de asociaciones e instancias de articulación relacionadas con el sector, saludaron la iniciativa y expresaron su voluntad de seguir aportando y congregando a los representantes que promueven este nicho de mercado que pertenece a la categoría de destilados fuertes, y que en la actualidad es exportado a diversos países del mundo.

Ana Gabriela Sobarzo, subdirectora de Innovación y Transferencia Tecnológica del Concytec, agradeció la participación de los presentes en este proceso de más de cinco meses, y señaló que esta cadena de valor apunta a nuevos y más interesantes mercados internacionales.

Esta iniciativa ha sido liderada por el Concytec y forma parte del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”, cuya Entidad Ejecutora es PROCIENCIA, con el apoyo del Banco Mundial. Asimismo, cuenta con la participación activa de diversos organismos e instituciones públicas, como los Ministerios de la Producción (PRODUCE) y de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Promperú, Proinnóvate y el ITP. Este proceso ha tenido el acompañamiento de las consultoras internacionales Competitiveness and The European Foundation for Cluster Excellence.

