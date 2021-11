El Tercer Diálogo Público-Privado de las Iniciativas de Vinculación para Acelerar la Innovación (IVAI) de las regiones Lambayeque y La Libertad, organizado por el Concytec el último martes 16 de noviembre, permitió delinear una serie de estrategias orientadas a articular esfuerzos entre la academia y la empresa en favor de las necesidades y desarrollo de ambas regiones.

Durante este encuentro -que congregó a más de 60 participantes de la empresa privada, del sector académico, de entidades públicas y de otras instituciones- se presentaron las líneas de acción propuestas por los participantes de este foro, como resultado de seis meses de trabajo conjunto intenso, tanto en sesiones virtuales como presenciales en Trujillo, Pacasmayo y Chiclayo.

Este proceso participativo dio como resultado la definición de líneas de acción orientadas a la elaboración de un programa de desarrollo de nuevas experiencias y productos turísticos orientados al segmento explorador; un piloto de mejoramiento urbano enfocado en la imagen y la limpieza pública; el desarrollo y la promoción de redes de proveedores locales para generar productos y servicios para el turismo; la conformación de un comité de la Ruta Turística de La Libertad y Lambayeque; y la asistencia técnica para el fortalecimiento de uso y aprovechamiento de herramientas en medios digitales para empresas basadas en el segmento explorador.

Al inicio de la reunión, Pedro Bernal, titular de la Dirección de Políticas y Programas del Concytec, informó que durante este tiempo se ha logrado identificar diversas propuestas de iniciativas conjuntas para el impulso del corredor Lambayeque - La Libertad como destino con identidad propia y atractivos turísticos en base a “experiencias únicas”, que sumen a la reactivación económica de estas regiones.

Asimismo, el representante del Concytec destacó la importancia de la participación en estas reuniones de instituciones públicas como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y PROMPERU, las Direcciones desconcentradas de Cultura, el Sernanp y las Gerencias Regionales de Comercio Exterior y Turismo (GERCETUR), quienes han mostrado su compromiso con la innovación de esta cadena desde el principio del proyecto, así como universidades, empresas del sector y gremios.

Entre estos, la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo, Cámara de Comercio y Turismo de La Libertad, Cámara de Turismo de Lambayeque, Cámara de Turismo de Pacasmayo, Comité de Gestión de Pacasmayo y Asociación de Guías Oficiales de Turismo.

En la reunión virtual también se ha identificado cómo continuar con el desarrollo del trabajo conjunto y los cronogramas para ello. Además, los especialistas dieron algunas recomendaciones para mejorar el sector a partir del fortalecimiento de las capacidades en la administración pública, con un enfoque de destino turístico, campañas de promoción y programas orientados hacia la promoción de la innovación en productos, servicios e infraestructura para el turismo.

Esta iniciativa ha sido liderada por el Concytec y forma parte del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”, cuya Entidad Ejecutora es PROCIENCIA, con el apoyo del Banco Mundial.

Asimismo, cuenta con la participación activa de diversos organismos e instituciones públicas, como los Ministerios de la Producción (PRODUCE) y el MINCETUR, Promperú, Proinnóvate y el ITP. Este proceso ha tenido el acompañamiento de las consultoras internacionales Competitiveness and The European Foundation for Cluster Excellence.

