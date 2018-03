Un adolescente piurano de 16 años denunció al preparador físico del club Atlético Grau, Jorge Antonio Montero Lozada, por acoso sexual luego de soportar por varios meses los continuos hostigamientos y pedidos sexuales que presuntamente le habría hecho el profesional.

El club de Piura ha suspendido temporalmente a Montero Lozada mientras continúan las investigaciones. El caso fue destapado a comienzos de marzo por el diario 'La hora', pero ahora se han conocido más detalles.

El joven denunciante y el entrenador coincidieron desde el 2017 en distintos clubes de fútbol de Piura. Su último contacto habría sido en el club Atlético Grau.

"Me escribía por la cuenta de Facebook. Quería que tengamos algo íntimo. Daba entender que me iba a regalar zapatillas, que me iba a regalar algunas prendas, que vaya a su departamento para conversar conmigo a solas. Ahí comencé a darme cuenta que el señor quería una cosa un poco más allá”, contó el menor de edad en Panorama.

Según la versión del adolescente, Montero Lozada lo llevó a su casa y le realizó tocamientos indebidos. el menor mostró mensajes de las presuntas conversaciones que ambos sostenían y donde se evidencia las intenciones del preparador físico.

Pero el hostigamiento no quedaría allí. Según contó el menor a Panorama el preparador físico lo citó y le pidió un favor sexual a cambio de ingresar a las divisiones menores del club Atlético Grau, donde él dirigía. Sin embargo, ante la negación del joven, este lo habría dejado fuera de la convocatoria.

La familia del adolescente denunció a Montero ante la Fiscalía por el delito de Tentativa de Violación, Extorsión, acoso y hostigamiento sexual a menor de edad.

DEFENSA DEL PREPARADOR

En declaraciones a Panorama, el preparador físico Jorge Montero negó que haya acosado al menor. Es más, indicó que no lo conocía, a pesar de que videos de entrenamientos mostraron que ambos coincidían en el campo.

Por otro lado, señaló que las conversaciones con el menor corresponden al hackeo de su cuenta de Facebook.

Otro joven de quince años, contactado por el dominical, también contó que recibió ofertas de favores sexuales a cambio de vitaminas o prendas ofrecidas por el preparador físico.