Premier no evalúa emergencia ambiental por incendios forestales

“Aún no tenemos razones tan críticas que justifiquen una declaratoria de emergencia. No descarto esa posibilidad, pero de momento no se está evaluando”. Así respondió el jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, sobre la solicitud de la Mancomunidad Amazónica y de la Defensoría del Pueblo en declarar en emergencia ambiental las regiones con mayor incidencia de incendios forestales activos.

MIRA: El río Amazonas y la sequía extrema que alarma a todos

ESTADO SITUACIONAL

Las lamentables imágenes de la Amazonía ardiendo en grandes magnitudes demandan mayores recursos para sofocar el fuego y las capacidades son limitadas, tal y como lo admitió el premier. Pese a ello, Adrianzén niega, pero tampoco descarta, la solicitud de ayuda internacional; de hecho, dijo, Perú ha prestado apoyo a Ecuador y Bolivia por estos incendios.

¿Entonces todo está controlado? De 222 incendios reportados a nivel nacional, la cifra subió a 232 en dos días. Además, ya van 15 personas fallecidas y 98 heridas. Ni hablar de las 28 mil hectáreas de áreas verdes arradas, incluyendo áreas protegidas, y los 334 ejemplares de ganado perdidos.

Imagen

De acuerdo al Indeci, septiembre y octubre son los meses con mayor incidencia de incendios forestales durante los dos últimos años. En septiembre de 2022, por ejemplo, hubo 84 y en octubre aumentó a 127. En septiembre de 2023 fue de 113 y en octubre bajó a 49. Bajo esa tendencia, lo peor todavía está por venir.

AMAZONAS

Amazonas sigue siendo la región que más arde. Hasta el cierre de esta nota, de los 32 frentes activos en 12 regiones del país, 10 están es este departamento, y otros 15 están controlados, pero con posibilidad de reactivarse.

Imagen

Hasta la zona de La Florida (Pomacochas) en Amazonas llegó la presidenta Dina Boluarte la tarde de ayer para conocer la emergencia y hacer las coordinaciones necesarias, especialmente con la dotación de más aeronaves. Pero su visita quedó para la anécdota, y de las malas. “Presidenta, mis lágrimas han recorrido a nivel internacional para pedir la presencia de usted”, le dijo un reportero de la localidad, quien minutos antes hizo un despacho y se quebró en vivo por todo lo que pasa la Amazonía. A lo que Boluarte exclamó: “¡No necesito sus lágrimas, señor!”. Una escena que ha revelado, nuevamente, la falta de empatía de la presidenta, lo que parece ser el distintivo de su conducta, como ocurrió en julio pasado durante el Desfile Cívico Militar.

La última vez que un presidente visitó Pomacochas fue en el 90. Desde entonces, este es un pueblo que ha vivido prácticamente en el olvido y hoy la máxima representante del país, les dice que NO LE INTERESA VERLOS LLORAR… y la explicación es bastante sencilla…. pic.twitter.com/Mkm7wZtFX0 — Jorge Dett (@Jorgedett) September 17, 2024

Según el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, la irreponsabilidad de aquellas personas que ocasionan un incendio forestal no está penada como delito ambiental, por ello indicó que ya ha preparado una propuesta de marco legal para sancionar a estas personas.

Entre las pocas buenas noticias, el Senamhi prevé lluvias e incremento de humedad a partir del 19 de septiembre hasta fines de mes en la sierra y selva.

TENGA EN CUENTA

El ministro de Salud, César Vásquez, detalló que a nivel nacional hay 6 personas hospitalizadas y 128 fueron dadas de alta por los incendios forestales.

La Llaqta de Machu Picchu también quedó envuelta en humo y aire contaminado por los incendios.

"Queremos que la Fiscalía abra procesos", José Carlos Nieto Navarrete, jefe del Sernanp

"Nosotros tenemos dos incendios forestales dentro de áreas protegidas. Uno en el Parque Nacional Cerros de Amotape (Tumbes) y otro en el Parque Nacional Huascarán (Áncash). Hay otros cinco que están fuera, pero por el riesgo de que puedan entrar a esos espacios, hemos capacitado, preparado y equipado a 400 bomberos forestales que están desplegados a nivel nacional para combatirlos.

Hay mucha pérdida de biodiversidad, muchas especies en peligro de extincion como es el oso de anteojos o como es la pava aliblanca que están siendo bastante afectados. Estamos quemando árboles de quina, cedros, nogales. El 98% son provocados por la acción humana, vamos a ser bastante exhaustivos porque queremos que la Fiscalía abra procesos a quienes han provocado estos incendios forestales. Cualquier uso del fuego en espacio abierto puede ser un potencial incendio por las condiciones climáticas en las que estamos."

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA: recibe por correo o por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper ¡Conoce nuestros planes!

VIDEO RECOMENDADO