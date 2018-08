Postas de la frontera no están preparadas para una emergencia sanitaria [FOTOS]

La Defensoría del Pueblo en Tumbes inspeccionó las postas médicas de la frontera con Ecuador y comprobó que no están preparadas para atender una emergencia sanitaria que se pueda presentar ante la ola migratoria de venezolanos que huyen de la crisis que se vive en su país.

“No hay personal suficiente en los establecimientos, ya que solo cuentan con dos personas. Comprobamos que la cantidad de insumos no es suficiente, pues no se incrementó el número pensando en la atención de foráneos. Y por último, el horario de atención es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a sábado, cuando todos sabemos que los venezolanos ingresan todos los días y generalmente por las noches”, manifestó Abel Chiroque, representante de la Defensoría del Pueblo en Tumbes.

Perú21 reveló este miércoles que en lo que va del año se han presentado 15 casos confirmados de malaria en Tumbes, 13 de los cuales eran de venezolanos. Luego de casi seis años se registra este mal en esta región.

Este diario intentó obtener la versión del director regional de Salud de Tumbes, Wilmer Davis, pero no contestó las llamadas a su celular.