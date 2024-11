POR DISCRIMINAR NIÑO CON AUTISMO, empresa de buses es multada con S/ 200 mil

La empresa de transportes Costeño Express SAC, de Chimbote, en Áncash, fue multada por Indecopi con casi 200 mil soles por haberse negado a venderle un pasaje a una madre y su niño.

El motivo habría sido la condición del menor de edad, lo que convirtió esa decisión en un delito (discriminación) y por lo cual, la compañía fue sancionada por el ente de Defensa del Consumidor.

Y no solo eso, también impidió el acceso al libro de reclamaciones, según la Resolución Final N.º 0168-2024/INDECOPI-CHT, acción que agravó la situación y fundamentó la queja de la madre.

Esta penalización habría ocurrido en la primera semana de noviembre, luego de que Marisol Alvarado Arévalo interpuso el reclamo por la negativa a pesar de que todavía habían 5 asientos disponibles.

"Me causó bastante indignación y empecé a grabar y reclamar porque no le querían vender pasajes a la señora (denunciante), y el señor dijo que no le podía vender pasajes porque su hijo era enfermo e iba a causar bulla y no iba a dejar viajar tranquilo a los pasajeros”, declaró la testigo Gloria Judith Trebejo Rivera ante Fiscalía.

Costeño Express le negó este derecho (al libro de reclamaciones) a la madre bajo el argumento de que no se le consideraba una cliente, por no haber finalizado la compra de sus boletos.

