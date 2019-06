Policía Elvis Miranda que abatió a delincuente en Piura podría volver a prisión

Día clave para el suboficial la PNP Elvis Miranda Rojas. Este martes se realizará la nueva audiencia de prisión preventiva dispuesta por el Primer Juzgado de Investigación de Castilla, en la que se determinará si el policía, que es investigado por abatir a un presunto hampón en una intervención el pasado 13 de enero en el distrito de Castilla, en la provincia de Piura, regresa a prisión o se le otorga comparecencia restringida.

La Fiscalía ha solicitado nueve meses de cárcel provisional para el agente, quien estuvo preso 26 días en el penal de Piura.

Lucy Rojas , madre del efectivo, indicó que confía que esta vez la justicia actuará de manera correcta y no volverán a favorecer al delincuente antes que al policía. “Todo lo pongo en manos de Dios y que ilumine a la juez, porque no es justo lo que estamos viviendo, con ese peligro que mi hijo vuelva a la cárcel. No puede ser que policías jóvenes vayan a la cárcel por combatir a la delincuencia”, dijo a este diario.

Asimismo, refirió que el suboficial “está trabajando, pero se encuentra algo nervioso por lo que pueda pasar mañana (hoy)”.

El 16 de enero pasado, el Primer Juzgado de investigación de Castilla dispuso siete meses de prisión preventiva para Miranda. La Sala de Apelaciones de Piura, incluso, confirmó el dictamen, pero un hábeas corpus que se presentó en la Corte Superior de Junín fue declarado fundado y el custodio fue liberado.

DATOS

-El ministro del Interior, Carlos Morán, respalda al suboficial Miranda. El asesor legal, general Máximo Ramírez, se encarga de su caso.



-También apoya al agente del Grupo Terna Luis Guerra, quien abatió a un presunto vendedor de droga que lo atacó con un cuchillo.