Agentes de la Policía Nacional capturaron por error, el último 16 de mayo, en Chiclayo , al ciudadano Miguel Ángel Cornejo Albújar , por presuntamente tener una requisitoria por el delito de actos contra el pudor a una menor.

Cornejo Albújar, mediante una carta notarial, aclaró que la Segunda Sala Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque , a través de la sentencia N°82-2018, del 15 de mayo del presente año, lo absolvió de una condena de 8 años de cárcel efectiva y lo declaró inocente del citado delito.

Además, el ciudadano señala que después de esa disposición, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque emitió un oficio dirigido a la Oficina de Apoyo a la Justicia, en el que solicitaba que deje sin efecto su ubicación y captura. Sin embargo, la mañana del 16 de mayo, agentes de la Policía lo arrestaron y dieron cuenta a los medios de comunicación de la detención de Cornejo Albújar, por una presunta solicitud judicial vigente en su sistema de requisitorias.

“Irresponsablemente (los policías) me capturan, sin observar si en su sistema de información policial aún estaba con requisitoria”, señala a través de la misiva. Igualmente, Cornejo Albújar manifiesta que nunca estuvo prófugo de la Justicia, “razón por la cual me encontraba trabajando como siempre lo he realizado, haciendo movilidad escolar a diversos colegios de esta ciudad”.

Miguel Ángel Cornejo Albújar apeló, en marzo de este año, a la sentencia emitida por el Primer Juzgado Colegiado de Chiclayo, que le aplicaba ocho años de prisión.