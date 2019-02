Policía de Carreteras informó sobre el estado de las vías afectadas por las lluvias

La Policía de Carreteras informó respecto a la situación de las carreteras del país que se ven afectadas por los factores climatológicos a consecuencia de lluvias intensas.

Un último reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú ( Senamhi) advirtió que hasta el 1 de marzo se registrarán lluvias de moderada a fuerte intensidad en la sierra centro y sur del país.

Las regiones alertadas ante este período de precipitaciones son: Amazonas, Ayacucho, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Ucayali y Tacna.

Ante este panorama, la Policía Nacional informó que hasta el momento 6 vías se encuentran restringidas, 2 bloqueadas y una con el pase de vehículos por un solo carril. En un cuadro publicado en su cuenta oficial de Twitter brinda detalles del estado de cada carretera.

Policía de Carreteras informa el estado de las vías por factor climatológico a nivel nacional al 26 de febrero 06:00 Hrs. pic.twitter.com/9NUhVSRp8g — Policía Peruana (@PoliciaPeru) 26 de febrero de 2019

Vías restringidas:

Carretera Casma - Huaraz del kilómetro 60 al 95: Se reporta crecida de ríos y quebradas. También caída de rocas a la vía y derrumbes. No hay rutas alternas. Se realizan labores de limpieza para restablecimiento del tránsito vehicular.



Carretera Catac-Chavín-Huari en el kilómetro 56: Caudal del río Mosna arrasa la mitad de la plataforma de la pista de aproximadamente 60 metros. No es necesario rutas alternas. Se realiza labor de limpieza.



Carretera Pomachaca- Huacaybamba en el kilómetro 11: Crecida del río arrasa parte de la plataforma de la vía. No es necesario rutas alternas. Se realiza labor de limpieza.



Carretera Catac-Chavín-Huari a la altura del kilómetro 96+200, sector Pomachaca: Crecida del río Mosna arrasó 100 metros de la vía. No es necesario rutas alternas. Se realiza labor de limpieza.



Carretera longitudinal de la sierra norte (río Blanco) a la altura del kilómetro 196+00: Desprendimiento de piedras de grandes dimensiones sobre la vía. No es necesario rutas alternas. Se realiza labores de limpieza.



Carretera Panamericana Sur, puente Montalvo a la altura del kilómetro 1,145: Desborde de río Montalvo y caída del puente del mismo nombre. No es necesario rutas alternas. Se realiza labores de limpieza en la vía.

Vías bloqueadas:

Carretera Sihuas- Huacrachuco del kilómetro 124 al 128: Deslizamiento de lodo y piedra (huaico). Ruta alterna recomienda la trocha carrozable a la altura del kilómetro 49 con salida al kilómetro 140- Mamahuaje. Se realiza labor de limpieza para restablecer tránsito.



Carretera Huallanca- Huanzala en el kilómetro 397: Desprendimiento de 600 metros de plataforma vial a consecuencia de crecida de río Torres de Huallanca. No hay ruta alterna solo transbordo. Se realiza labor de limpieza para restablecer tránsito.

Paso vehicular por un solo carril :

Carretera Longitudinal de la Sierra Norte en el kilómetro 376: Hundimiento de un aproximado de 300 metros en el río Vizcarra Unión. No hay ruta alterna solo transbordo. Se ejecuta labores de limpieza de la vía.

- Dato -

El Senamhi detalló que estas lluvias en las regiones referidas se registrarán con acumulados superiores a 20 mm en la sierra centro y mayores a 15 mm/día en la sierra sur. El evento será acompañado por descargas eléctricas y vientos fuertes.

Además, pronosticó granizadas aisladas en localidades sobre los 3.000 m.s.n.m. y nevadas en zonas por encima de los 4.000 m.s.n.m. en la sierra centro y sur.



TE PUEDE INTERESAR