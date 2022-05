José Luis Mendoza Paucar, mejor conocido como ‘Mayimbú', fue intervenido en Cajamarca tras protagonizar un enfrentamiento en el transporte público cuando se dirigía a animar un show en la localidad de Celendín.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se observa como el cómico es reducido por dos agentes policiales, quienes lo bajan de la combi cogiéndolo del cuello luego que agrediera a una persona dentro de la unidad.

Además, se oye a una mujer gritar: “Sáquenlo, es un simple cómico. (...) Llévenlo, llévenlo dos días detenido”.

Mayimbú es intervenido por la PNP

Tras la viralización del video, ‘Mayimbú’ se pronunció y reconoció su error. “En Celendín cometí el error de alterarme porque había discutido con mi señora y estaba rabioso y no me controlé. (...)”, sostuvo en su cuenta de Facebook.

“Estaba alterado, me expresé mal con una señora y me fui a los golpes con un señor. No debí hacer eso, lo acepto, fue un error mío, pido disculpas”, añadió.

No es la primera vez

Cabe indicar que no es la primera vez que el cómico protagoniza altercados en la vía pública. En los primeros meses de la pandemia del coronavirus, Mayimbú realizó un show en la calle pese a las restricciones que había para evitar aglomeraciones. En esa ocasión, también fue intervenido por la PNP.

