Piuranos hacen plantón para exigir urgente ejecución de obras ante el Fenómeno de El Niño

Los ciudadanos de Piura tomaron las calles para demandar al Gobierno Central una atención inmediata en la ejecución de obras definitivas para hacer frente al Fenómeno de El Niño. Las juntas vecinales y los ciudadanos expresaron su preocupación, destacando que se sienten abandonados ante la falta de una respuesta contundente por parte del Ejecutivo Nacional para afrontar los posibles efectos de la emergencia climática.

“Las autoridades debieron exigir desde el mes de junio que las obras se hagan, ya estábamos advertidos del Fenómeno de El Niño. Tenemos el Fenómeno Costero y ahora el Fenómeno Global. Ahora están preocupados por hacer las obras lo más pronto posible, eso se debió hacer con tiempo (...) No se han puesto duro con el gobierno central”, mencionó un ciudadano para los medios de comunicación.

Plantón en Piura para exigir acciones del gobierno con respecto al Fenómeno El Niño (Difusión)

Además, expresaron su descontento por la falta de acciones por parte del Estado para mitigar los posibles efectos del Fenómeno de El Niño.

“El tiempo ya nos ganó, pero lo mínimo que esperamos es una preocupación sincera de las autoridades, no mentiras, no paseos (...). La Municipalidad distrital de Piura tiene a cargo siete cuentas fijas cada uno y no han empezado con las obras, y las obras que han empezado tienen deficiencia y no van a terminar a tiempo”, declaró a Perú21 Jorge Pellón, representante del Colectivo Paz, Democracia y Libertad.

Después de esto, Pellón sugirió como solución trabajar en tres turnos diarios y utilizar el presupuesto asignado para abordar la situación.

“La solución que se puede tener es que se trabaje tres turnos y se tiene que gastar el dinero. El gobierno regional ha gastado solo el 17% del presupuesto”, sostuvo.

Se prevé que todas las regiones de la costa del Perú enfrentarán los impactos del Fenómeno de El Niño durante el verano de 2024. Sin embargo, se anticipa que los ciudadanos de Piura y Puno serán los más afectados debido a las condiciones climatológicas asociadas a este fenómeno, que está vinculado al calentamiento global.

