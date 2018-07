La persona encargada de brindar seguridad a la agencia de la Caja Sullana , en la región Piura , asaltada la mañana del último martes, es a quien la Policía sindica como el sujeto que proporcionó información a los hampones que ejecutaron el atraco.

Se trata de uno de los vigilantes del local, identificado como José Sebastián Reto Silva , de 29 años. Este y su supuesto cómplice, Mercedes Eladio Aguilar Herrera , alias ‘Meche’, fueron capturados horas después del asalto a mano armada que perpetraron cuatro encapuchados.

Según un video proporcionado por la Policía, Reto Silva reconoció ante los agentes que le iban a dar una parte de los más de S/27 mil que se robaron de la agencia bancaria ubicada en Sullana, por los datos que brindó para que los rufianes dieran el golpe.

José Reto, vigilante de la agencia de la Caja Sullana, confesó que participó en el asalto a dicha sede.

“Yo he estado indeciso en esto... Me contactaron y me dijeron para hoy (el último martes), porque yo iba a estar solo en la apertura del banco. Los otros días está mi compañero, somos dos. Me ofrecieron que si salía algo (en el asalto), si salía el billete, me iban a dar entre S/5 mil a S/10 mil. Lo que saliera”, señaló el vigilante en su declaración.

Asimismo, indica que alias ‘Meche’ lo iba a buscar para darle parte del botín, o que él mismo iba a ir a su vivienda, ya que son vecinos en el centro poblado La Quinta, ubicado en el distrito de Marcavelica, en Sullana.

Aguilar Herrera cayó luego de la confesión de Reto Silva, quien proporcionó la dirección de su inmueble. Los otros dos maleantes que participaron en el asalto, en tanto, son conocidos con los alias de ‘Orejas’ y ‘Burro’. La Policía ya está tras sus pasos.

DATO

- Un representante de la Caja Sullana informó el mismo día del atraco que este se perpetró cuando habían empezado a atender a los primeros clientes. El asalto quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. Las imágenes fueron proporcionadas a la Policía.