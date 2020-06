Una historia inspiradora que nos refleja la indesmayable vocación de un joven maestro, pero también el panorama en el que estudian muchos niños y adolescentes en el Perú. Es la historia del profesor Rogey Zurita Gil, quien llamaba a sus estudiantes del colegio Santa Rosa, en la sierra de Piura, para saber cómo iban con sus tareas. Ellos no respondían porque la señal no ingresaba o, en algunos casos, no contaban con un dispositivo móvil. Tampoco tenían acceso a televisión, radio y, mucho menos, a internet, medios por los que se trasmiten las clases en tiempos del COVID-19. El joven de 23 años, que por primera vez ejercía la docencia, se preguntaba qué hacer y no dudó en alquilar una moto y buscar a los adolescentes, quienes todos los días lo esperan con entusiasmo para seguir aprendiendo.

A los caseríos de Tuluce, Higuerones, Churipampa, Cashainamo, Quevedos, Guardalapa, Naranjos y Sambumbal, ubicados en la provincia de Huancabamba, Rogey llegó cruzando caminos angostos y bordeando cerros con su moto de color rojo.

Egresó en 2019 de la carrera de Educación Secundaria, con especialidad en Matemática y Física, en la Universidad de Piura (UDEP) mediante Beca Vocación de Maestro del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

“A pesar de los esfuerzos de mis estudiantes, ellos se estaban atrasando porque no cuentan con los medios para acceder a las clases virtuales”, explica el maestro, egresado en 2019 de la carrera de Educación Secundaria, con especialidad en Matemática y Física, en la Universidad de Piura (UDEP) mediante la Beca Vocación de Maestro del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

“Tengo un compromiso con el Perú. Gracias a la beca, he cumplido el sueño que tenía desde niño: ser maestro. Por eso, no dudé en buscar a mis escolares”, dice el profesor, responsable de 102 estudiantes del primero, segundo y cuarto de secundaria del distrito de Sóndor que todos los días lo esperan ansiosos para aprender de matemáticas y física, y de sus historias inspiradoras: “Si consigues que el estudiante aprenda, puedes lograr que sea una mejor persona, que crezca y ese cambio solo se alcanza con la educación”.

Rogey nació también en el campo, en el caserío Huaduillo, distrito Huarango, provincia de San Ignacio, en la sierra de Cajamarca. Siempre fue un excelente estudiante y sus padres son agricultores como los progenitores de sus alumnos.

UNA EXPERIENCIA DE ESFUERZO

Todos los domingos, el profesor Rogey Zurita alquila entre tres y cuatro horas de internet en Tuluce. Allí revisa el material educativo programado para la semana y lo adapta acorde a la realidad de la zona, con palabras y situaciones que sus estudiantes puedan entender, a fin de que el aprendizaje sea significativo.

“El director del colegio me presta la impresora, yo pongo las hojas y con eso los lunes inicio el recorrido por los caseríos en busca de mis estudiantes”, cuenta Rogey. Se forman grupos de cinco o siete estudiantes, pero algunos viven en zonas tan apartadas que hay que apagar la motocicleta, acomodarse la mascarilla y la mochila y caminar unos 20 minutos más, bajando o subiendo el cerro, para llegar a un solo escolar.

El joven profesor afirma que es una gran oportunidad para aportar a la educación del país.

“Es una gran experiencia conocer dónde viven mis estudiantes y descubrir sus diferentes realidades. Por eso, invito a mis colegas a que pensemos en soluciones y no en excusas”, dice.

Necesitamos más maestros como Rogey, y mejores condiciones para nuestros estudiantes.

