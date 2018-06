Piura: Postergan de nuevo la audiencia contra el alcalde de Ayabaca

Por séptima vez consecutiva se postergó ayer la audiencia de acusación que programó el Juzgado Anticorrupción de Sullana contra el alcalde de la provincia de Ayabaca, en Piura , Humberto Marchena , a quien se le acusa de presuntos delitos de colusión, peculado y negociación incompatible.

La audiencia no se pudo realizar porque que la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios no cumplió con presentar su requerimiento definitivo de pretensión civil. Es decir, solo pidió formar parte de la defensa del Estado y no expuso el presunto perjuicio económico contra la comuna.

Ante ello, su pull de abogados, liderado por Alberto Borea , pidió la reprogramación de la diligencia, la cual fue fijada para el próximo 24 de julio.

Un grupo de moradores de Ayabaca, en tanto, protestó en los exteriores de la sede judicial, a la cual no acudió Humberto Marchena , quien es acusado de favorecer con contratos a su concuñada.

Alberto Borea , incluso tuvo que salir por una puerta falsa del juzgado para evitar un posible ataque de los moradores. La Policía custodió el tribunal.