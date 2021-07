En Piura , personas del distrito de Miguel Checa, de la provincia de Sullana, pernoctaron desde la noche del viernes en las calles por temor a las réplicas tras el primer movimiento telúrico de 6.1 reportado a las 12:10 p.m. del último viernes 30 en Piura. En las primeras horas de hoy, sábado 31 de julio, se han reportado tres sismos de magnitud 3.8, 4.0 y 3.8 , en la citada localidad.

América Noticias informó que en esta jurisdicción se reportan daños en las viviendas debido a que en algunos domicilios sí ocurrieron derrumbes. Una de las propietarias afectadas con el fuerte temblor del último viernes indicó que los cimientos de su inmueble se encuentran débiles, por lo que pidió apoyo a las autoridades.

“La vivienda está inservible por eso acordamos con otros vecinos quedarnos a dormir afuera. [En el momento del sismo] yo estaba en el corral. Fue un momento tan inesperado que no tuvimos opción de coger algo. En el momento de la desesperación me caí, ya luego salí. Como no cogí nada todo quedó ahí. Hasta ahora no ha llegado ayuda nada”, contó.

“Yo no me encontraba en mi domicilio. Mis hijos estaban solos. Yo estaba en la municipalidad haciendo gestiones. No ingreso a mi casa porque las paredes están rajadas, y tengo el temor que se pueda caer, también las columnas se han abierto”, dijo otra de las personas afectadas por el temblor de 6,1.

El alcalde Olemar Mejias llegó hasta ese distrito para evaluar los daños tras el movimiento sísimo, pero indicó que irá a la ciudad de Piura para coordinar con las autoridades el apoyo al distrito de Miguel Checa.

En la región Piura, el temblor del mediodía dejó 28 personas heridas, 153 damnificadas y 1.384 afectadas, según informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

En cuanto a daños materiales, reportó 38 viviendas inhabitables y 350 afectadas, asimismo 11 colegios y siete establecimientos de salud afectados. También resultaron dañados un establecimiento comercial, templos religiosos, locales comunales y públicos, caminos rurales, carreteras, un puente y canales de riego.

