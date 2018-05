Piura: Niña cuenta que su padre la ataba para abusar de ella cuando su madre salía [VIDEO]

Luego de conocerse el caso de una niña de 13 años que fue amarrada por su padre para que este luego la violara en frente de su hermana de 4, la menor contó breves escenas del macabro hecho que se ha ganado la condena nacional.

En diálogo con el diario El Tiempo de Piura , la infante indicó que su progenitor aprovechaba cuando su madre salía para abusar sexualmente de ella.

"Me amarraba los pies, me amarraba las manos [mostrando una cuerda] y con el polo de mi mamá me tapaba así (señalando la boca) para no gritar", cuenta la niña al citado medio.

Vea también Padre ató a su hija adolescente y la violó varias veces frente a su hermana de 4 años [VIDEO]

Como se sabe, Harold Joel García Flores (33), el autor de este repudiable crimen fue detenido y luego liberado. La fiscal Gaby Cubas adujo esta decisión a que la desfloración emitida por el médico legista venía desde hace una semana atrás.

Por esta razón, García Flores continuará en libertad mientras que el Ministerio Público continúa recabando información para realizar la acusación ante las autoridades correspondientes.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Un documento de la Corte Superior de Justicia de Piura ya había dispuesto medidas de protección inmediatas tras denuncia por violencia familiar que había presentado Elvia Rivera, ex pareja de Harold García.

(Denuncia) (Denuncia)

Medios locales informaron que tras la liberación del padre, este fue a la vivienda para intentar agredir a la madre y sus hijas. Sin embargo, la Policía logró detenerlo, pero nuevamente quedó en libertad.

Por ello, familiares y vecinos expusieron el caso para encontrar justicia y le pidieron a las autoridades del Ministerio Público que adopten otras medidas más eficaces par ala captura de Harold García.