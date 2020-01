Un lamentable caso de abuso contra la mujer se registró en la localidad de San Juan de Curumuy, en Piura. En este lugar las autoridades hallaron a una mujer que se encontraba secuestrada desde hace seis meses por parte de su pareja.

Según se denunció la víctima, Santos Ramírez Huaman (25) además de agredirla física y psicológicamente, la mantuvo privada de su libertad desde julio del año pasado en un pequeño espacio que se encontraba cerrado con un candado. Incluso, en algunas oportunidades la tenía atada de pies y manos.

Sin embargo, la mujer pudo salvarse pidiendo ayuda a uno de sus familiares a quien le envió un mensaje de texto aprovechando un descuido de su captor.

“Jhony me tiene encerrada con candado y me amarra las manos. En varias ocasiones me hace dormir debajo de la mesa y yo he aprovechado que él se fue a trabajar y cogí su celular. El lugar que me encuentro es San Juan de Curumuy”, escribió la mujer.

Tras ser alertados, un grupo de agentes llegó hasta el lugar y rescató a la mujer que el año pasado ya había denunciado haber sido victima de violencia. En el lugar se hallaron una escopeta y un machete con las que el sujeto amenazaba a su víctima.

Ramírez Huamán, en tanto, fue detenido y conducido a la comisaría local donde se iniciaron las investigaciones en su contra .