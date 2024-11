Hallan muerta a estudiante de medicina en cuarto que alquilaba con su pareja

En pleno Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la comunidad de Piura se encuentra consternada tras el hallazgo del cuerpo de Nallibetg Naomi Vinces Santín, una joven estudiante de medicina de 19 años, natural de Tumbes.

La tragedia ocurrió en la habitación que alquilaba en la urbanización Los Jazmines, manzana A, lote 42. El caso ha despertado la indignación de la familia, quienes exigen justicia y el esclarecimiento de los hechos.

Según la información proporcionada, la tarde del pasado viernes 22 de noviembre, la joven fue encontrada sin vida por su pareja, identificada como E.A.S.C., de 20 años, quien compartía la habitación con ella.

Un familiar que viajó desde Tumbes para visitarla relató que, al llegar junto al joven, encontraron a Nallibetg Naomi tirada en su cama, sin signos vitales. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue de Piura para la realización de los exámenes que permitan esclarecer las circunstancias de su muerte.

Marianela Vinces, madre de la universitaria, señaló que su hija habría sido víctima de maltratos por parte de su pareja. “Yo pido a la presidenta Dina Boluarte y al Ministerio de la Mujer que se haga justicia. Nohemy era una niña tranquila. Ahora una amiga me reveló todo lo que sufrió. Este joven la estuvo maltratando, ella tenía hematomas y todas las pruebas están”, declaró la madre, visiblemente afectada.

Además, los familiares presentaron conversaciones y fotografías que evidenciarían los abusos.

Por su parte, Victoriano Santín, padre de la joven, expresó su frustración por la falta de información por parte de las autoridades. “Nadie me dice cómo encontraron muerta a mi hija, solo me dicen que recoja el cuerpo en la morgue”, manifestó. También denunció que el sospechoso se presentó en la primera citación policial, pero no ha dado declaraciones desde entonces.

El abogado de la familia indicó que existen vacíos en la investigación y que se trataría de un presunto feminicidio. La Policía Nacional ha intervenido al joven E.A.S.C., quien permanece como principal sospechoso. Mientras tanto, la morgue de Piura realiza las diligencias para determinar las causas exactas de la muerte.

El caso también ha generado reacciones en las autoridades locales. Gabriel Madrid, alcalde de Piura, emitió un comunicado lamentando la pérdida de la joven y exigiendo justicia. “Extiendo mis condolencias a sus seres queridos en estos momentos de dolor y me sumo a sus pedidos de justicia. Exijo mayores condiciones de seguridad para nuestras mujeres y hago un llamado a trabajar por la salud mental de nuestra ciudadanía”, señaló.

El caso de Nallibetg Naomi Vinces Santín es un recordatorio doloroso de los crímenes de género que afectan a tantas mujeres en el país. La familia y la comunidad exigen que se haga justicia y que las investigaciones permitan esclarecer las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

