Terrible. Desde Piura , Mikela y su madre llegaron a la ciudad de Lima para pedir justicia, luego de que su expareja Eber Santiago Sáenz (25) publicara fotos y videos íntimos de ella por no retomar la relación. El sujeto hackeo sus redes sociales y la ha presentando como si fuese una trabajadora sexual.

Según la víctima, Eber Santiago Sáenz, se ha encargado de dañar su reputación en su pueblo San Juan de Bigote, región Piura, tras viralizar material íntimo sin su consentimiento.

Mikela señaló que estuvo con Santiago Eber en un periodo de 10 meses, durante ese tiempo el sujeto la celaba y acosaba por lo que decidió terminar la relación.

Sin embargo, el joven comenzó a extorsionarle y compartir material íntimo que ella compartió durante la relación amorosa. “Como yo no quise retomar la relación, empezó a compartir fotos íntimas”, dijo la joven con la voz entrecortada.

“No soy la que está manejando mi perfil de Facebook, es este sujeto que se está haciendo pasar por mí”, advierte visiblemente consternada la joven, para luego exhortar a las autoridades a tomar su caso.

“Hago un llamado al Ministerio de la Mujer para que me apoye, ya no puedo seguir con esta situación, son seis meses de vivir en este infierno. No puedo más”, expresa la agraviada.

Finalmente, la víctima confesó sentirse muy afectada por lo que está viviendo. “No se lo deseo a nadie. Ayúdenme por favor, que mi caso no quede archivado. No quiero ser una más de esas mujeres que acaban con su vida”, mencionó.

“La policía solo lo tomo como un chantaje sexual”, dijo la madre de la agraviada.

