Terrible lo que le ocurrió a un pescador piurano esta madrugada, cuando fue asaltado por un grupo de delincuentes que, al ver que no tenía nada de valor, decidió cortarle los dedos en represalia.

Cinco hampones se acercaron, revisaron y le arrancaron dos dedos de la mano a Henry Curo Querevalú utilizando un alicate a tan solo algunas cuadras de su casa, ubicada en el asentamiento humano Nuevo Chuiyalli.

“Como no me encontraron nada, escuché que comenzaron a gritar ‘córtale, córtale’; por eso, uno me agarró por la espalda y otro me cortó. Un dedo se cayó y el otro quedó colgando”, reveló el agraviado con un trapo en la mano.

Este caso tiene conmocionado a todos los vecinos de Sechura, quienes manifestaron que ya no se sienten seguros pues hasta por no tener nada de valor son agredidos cruelmente por los delincuentes de la zona.

Sobre esto, el general de la PNP Manuel Farías, jefe de la región policial de Piura se manifestó afirmando que “esta denuncia ya pasó a la Divincri, porque se tratan de lesiones graves. Vamos a identificar a esos delincuentes”.

Asimismo, los agentes del orden prometieron patrullar más la zona que, por la falta de alumbrado público, vive a oscuras a partir de las 06:00 de la tarde. Esta condición es aprovechada por los hampones que aterrorizan a la comunidad.

Finalmente, vale resaltar que, en la declaración de Henry Curo Querevalú, constó que los cinco despiadados ladrones y mutiladores serían extranjeros, por el dejo que oyó. Por ahora, todo está en investigación.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: