Piura: Grabación compromete a alcalde de Talara

En la mira. El alcalde de la provincia de Talara, en la región Piura, José Vitonera, habría agredido verbalmente a la regidora Rosanita Burgos. Esto, según un audio difundido en las redes sociales. El burgomaestre, de acuerdo con la grabación, la habría insultado y hasta amenazado porque la acusa de confabularse en su contra con los concejales Santiago Guevara y Luis Benites.

“¿Cómo que nada? Mira lo que están publicando Santiago (Guevara) y (Luis) Benites”, se escucha decir al inicio de la grabación a la autoridad edil. Enseguida, se oye la voz de la regidora que manifiesta: “Sí, pero cálmese, usted me está ofendiendo”. Empero, Burgos fue interrumpida nuevamente por el burgomaestre, quien le dice: “Cálmese usted, porque ustedes no han sido ni m... ustedes son algo porque yo los he llevado”.

“Yo te saco la m... a ti y a esos dos coju... A ti te jo.. también. Tengo un audio donde has ido a Logística a pedir obras para tu esposo”, agrega el alcalde en la grabación.

En otro momento se le escucha aseverar: “Mira, si yo les hubiera dado los S/3,500 a esos de la marinera, ya estuviera vacado”, a lo que la regidora respondió: “Nadie estaba pidiendo que entregue ese dinero, ingeniero”.

No obstante, el alcalde le replicó: “No seas hipócrita”. José Vitonera no respondió las llamadas de Perú21, pero la oficina de Imagen de la municipalidad informó que hoy se pronunciaría en conferencia con su abogado.

La regidora Rosanita Burgos, por su parte, aseguró que la grabación es veraz, pero que iba a consultar con su abogado si podía dar más detalles.

DATO

-Este es el tercer periodo en que Vitonera es alcalde de Talara. Esta vez llegó gracias al movimiento regional Seguridad y Prosperidad, del excongresista aprista Johnny Peralta.