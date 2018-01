Un ingeniero piurano del distrito de La Unión vive un drama. Una banda de extorsionadores le exige S/60 mil para no asesinarlo. La noche del martes le dejaron en su casa una misiva y una cacerina con la inscripción “Sig Pro 9 mm” y abastecida con diez balas.

La víctima denunció el hecho en la comisaría de La Unión, la cual alertó a la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) ante el riesgo de tratarse de un explosivo.

La carta, en tanto, estaba firmada por un sujeto que se identificó como ‘Viejo Kike’, quien le exigía el dinero para “protegerlo” mientras labora en la obra de un colegio. El hampón escribió: “Ingeniero, si usted no llega a un acuerdo, peor va a ser... No vaya a pensar que somos chistosos... Si no llegamos a un acuerdo, te pongo esta cacerina en el pecho porque armas me sobran”.

SABÍA QUE



- Algunas bandas de extorsionadores habrían puesto la mira en los trabajos de reconstrucción que el Estado ejecutará en Piura.



- Por ello, el jefe policial de Piura, general Luis Bisso, dijo que 50 agentes de Lima han llegado para formar la Base Antiextorsiones de Piura.