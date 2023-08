Marysela Valdiviezo Payé, maestra de la Institución Educativa San José de Piura, vivió uno de los peores momentos de su vida en un aula de clases el pasado 22 de agosto.

De acuerdo con lo revelado por el decano del Colegio de Profesores de Piura, César Rivera Córdova, un escolar de cuarto año de secundaria se acercó por la espalda a la maestra y la apuntó con lo que sería un arma de fuego en la cabeza mientras ella dictaba una clase mediante un video. Horas después, cuando el material audiovisual fue subido al sistema para luego ser viralizado en las redes sociales como si de una broma se tratase, la agraviada denunció ante la dirección del centro de estudios lo ocurrido.

“Urge una reunión con el gobernador regional para que solicite mayores facultades para los maestros. Los profesores no podemos denunciar, no podemos castigar a un niño, no pueden revisar la mochila porque la ley no nos ampara”, dijo el decano.

La maestra agraviada indicó además que es amenazada de muerte por otro escolar de quinto año de la misma institución, por lo cual solicitó a la directora de UGEL su traslado a otro centro educativo.

DATOS:

·El decano de Profesores de Piura pidió a las autoridades incorporar más psicólogos en las escuelas.

·Según cifras del portal SíseVe, desde enero a julio de este año Piura suma 424 casos de violencia escolar.

·A inicios de agosto un estudiante del colegio El Triunfo falleció apuñalado tras una gresca con otro compañero afuera del centro educativo.