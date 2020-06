La falta de balones de oxígeno en medio de esta pandemia ha activado las alarmas en distintas regiones del país. Esta situación se evidenció primero en Loreto: sus hospitales se vieron rebasados y el oxígeno era vital para salvar la vida de los pacientes. Poco a poco la situación fue mejorando con el envío de balones desde Lima y con el apoyo de empresas y organizaciones civiles.

Esta preocupante situación se empieza a vivir en Piura, donde el coronavirus avanzó con fuerza en las últimas semanas. Familiares de pacientes hacen largas filas para llenar balones que pueden significar la salvación de quienes los necesitan para recuperarse del coronavirus.

En el Hospital Santa Rosa, designado como hospital COVID-19 en esta región, se necesitan balones de oxígeno. Así lo comprobó el padre Martín Chero, de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, el día que fue a que le aplicaran un medicamento.

TESTIGO DEL DRAMA

“Me di cuenta de que mucha gente moría por falta de oxígeno. El jefe de UCI me dijo que una noche antes habían fallecido dos por este problema”, nos cuenta. Era el 4 de mayo y decidió que no podía quedarse de brazos cruzados ante esta dramática situación.

Por ello se puso en contacto con el párroco de la iglesia Santa Rosa de Lima, Luciano Maza, y organizaron una campaña a la que denominan Oxigenemos Piura. “Nadie puede morir por falta de un balón de oxígeno”, señala Chero.

Se abrieron cuentas bancarias para buscar fondos, comprar 300 balones y entregarlos al hospital Santa Rosa. “Me dijeron que los balones costaban entre S/600 y S/900, pero en plena campaña me di cuenta de la realidad. Los precios se habían disparado, ya costaban S/5 mil”, sostuvo.

NO HAY. Este mensaje llamó la atención del sacerdote.

ESPERANZA

Esta situación, por un momento, derrumbó las esperanzas del párroco. “La verdad es que estuve a punto de tirar la toalla. Me arrepentí de haber iniciado esta cruzada porque no encontraba balones. Había gente que me quería vender con códigos limados. Otros me los ofrecían para el mes de julio, pero se necesitaban con urgencia. Menudo lío en el que me había metido”, sostuvo.

El 13 de mayo, fecha en la que la Iglesia católica celebra la fiesta de la Virgen de Fátima, ocurrió algo que para Chero fue un verdadero milagro. “Ya no tenía dónde buscar y el director de un colegio me cuenta que un familiar suyo tenía una pequeña importadora y nos podía ayudar con los balones”, indica. Así fue. Poco a poco fueron llegando los balones y ya han entregado más de 150 al hospital Santa Rosa.

El padre Martín Chero señala que el 80% o 90% de los aportantes es gente que da S/5 o S/10 y espera la ayuda de las grandes empresas para llegar a la cifra esperada. Durante todo este tiempo han pagado entre S/1,200 y S/2,300 por cada balón de oxígeno.

ARDUO TRABAJO

El teléfono celular del religioso suena constantemente. Es gente que lo llama para pedirle un balón de oxígeno. La respuesta es la misma: todo va para el hospital.

Chero señala que la situación que se vive en los exteriores del hospital Santa Rosa es dramática. Familiares de pacientes internados que esperan noticias pasan días enteros bajo el sol.

Precisa que, mientras podía ingresar al nosocomio, pudo constatar que la desesperación de los pacientes y de los familiares es la misma porque estos últimos no saben cómo se encuentran los suyos ya que no tienen comunicación con nadie.

Las cuentas para apoyar la campaña son 04-646-845241 (Banco de la Nación), 113-106-1008908 (Caja Sullana) y 475-97928917-0-54 (Banco de Crédito).

“Tengo cuatro años en la parroquia Nuestra Señora del Rosario. En 2017 me tocó vivir el fenómeno de El Niño costero, que golpeó ferozmente a Piura y ahora enfrentamos a la pandemia por el coronavirus. Esto solo demuestra que es momento de volvernos más solidarios y dejar el egoísmo de lado”, señala el párroco que tiene 21 años en el sacerdocio.

DATOS:

-En el hospital Santa Rosa se instaló un izotanque que tiene una capacidad de 1,800 balones de oxígeno. Mientras, los pacientes con coronavirus se incrementan. Hasta el sábado, según el Ministerio de Salud, en Piura eran 10,487 casos y 560 fallecidos.

-En Piura, desde el inicio de la emergencia fue evidente que un gran sector de la población no acató el aislamiento social. Esta habría sido una de las causas del incremento de estas cifras que han convertido a esta región en la tercera con más casos, después de Lima y Callao.