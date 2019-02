Cientos marcharon para pedir la libertad de policía Elvis Miranda

"¡Basta Ya! ¡No puedo más! ¡Liberen a mi hijo!". Con estas frases entrecortadas por el dolor, Lucy Rojas, madre del suboficial Elvis Miranda,

finalizó la marcha en Piura, en la que junto a cientos de personas pidió su pronta liberación. El agente viene cumpliendo prisión preventiva por haber matado a un presunto delincuente durante una persecusión en enero pasado.

Ni la lluvia que cayó en la madrugada en Piura –que anegó diversas calles- ni el fuerte sol reinante, impidieron que los manifestantes recorrieran durante hora y media las principales calles de Piura y Castilla.

“Agradezco a todas las personas que vinieron hoy en esta marcha pacífica. No dejaremos de luchar hasta lograr la libertad de mi hijo. No es justo que por una mala decisión de tres personas que deciden la libertad de las personas nos priven de la presencia de mi hijo. El domingo es su cumpleaños y no lo tendremos con nosotros. Eso no es justo ”, dijo a Perú21 Rojas, quien lucía un vestido con la imagen de su hijo estampada.

Otros asistentes acudieron con polos blancos y portaban pancartas alusivas a la libertad del agente policial.

En la marcha estuvo presente la esposa del agente, Lizbeth Montoya y la hermana de este, Vanesa, quienes portaban grandes fotografías del agente policial y pedían a viva voz su libertad.

También acudieron más de un centenar de ronderos de diversas zonas de la región, así como delegaciones de Piura y Sullana. Cuando la movilización pasó por la Municipalidad de Piura se plegó el alcalde Juan José Díaz.

La marcha –que estuvo custodiada por medio centenar de policías- culminó en el frontis de la Corte Superior de Justicia de Piura, que amaneció fuertemente resguardada.

Allí la señora Lucy Rojas, acompañada de su esposo Ronald Miranda, pronunció unas palabras finales, donde volvió a agradecer a todos los presentes y su comportamiento pacífico.

“No es posible que la justicia en nuestro país meta a la cárcel a quienes luchan contra la delincuencia, mientras que a los que delinquen se les deje libre. Esto debe de cambiar y no dejaremos de luchar para que se haga finalmente justicia”, culminó.