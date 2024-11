Piura: árbol cae sobre auto y conductor se salva de milagro

Manuel Aurelio Bravo Torres se salvó de milagro luego que un frondoso árbol de algarrobo cayera sobre su auto estacionado en la cuadra 22 de la Av. Grau de Piura, cerca a la I.E. Bacilio Ramírez Peña.

MIRA: Piura: Reanudan producción de agua potable para tres distritos

Eran aproximadamente las 5:20 a.m. cuando el pesado tronco dejó destrozado la parte delantera del vehículo mientras que Bravo Torres, afortunadamente, solo terminó con algunos rasguños.

A su vez, el incidente provocó daños en los cables de energía eléctrica en distintos sectores de Piura y Veintiséis de Octubre, de acuerdo con un comunicado de Empresa de Servicio Público de Electricidad del Nor Oeste del Perú S.A. (Enosa), así como la interrupción del tráfico vehicular.

Imagen

"A Dios gracias me he salvado de milagro. Dios todavía me quiere con vida. Si este árbol hubiese caído en el transcurso del día, a las 8 o 10 de la mañana, pudo matar a cualquiera. He salido cuando el árbol ha caído, que si el árbol me cae unos centímetros más para mi lado, me mata", indicó Bravo Torres a Exitosa.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: