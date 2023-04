El buque multipropósito B.A.P. Pisco, partirá este lunes desde la Base Naval del Callao con destino al puerto de Paita, en Piura, llevando más de 1,000 toneladas de ayuda humanitaria, para el norte del país, la cual incluye maquinarias, para atender a las poblaciones afectadas por las inundaciones producto de lluvias intensas, anunció el ministro de Defensa, Jorge Chavez Cresta.

“Para tener una idea de la magnitud de la carga del multipropósito en un solo viaje, este equivale a 66 vuelos de un avión Hércules y 177 vuelos de un avión Spartan”, señaló en conferencia de prensa, luego de participar en una reunión de trabajo en el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial (COES) de Piura.

Chavez Cresta también informó que el último jueves llegó a Piura un avión de la Fuerza Aérea con 20 motobombas y que, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, se están enviando 20 motobombas adicionales, 3 retroexcavadoras y 5 mil calaminas de acero galvanizado”, indicó.

Centro de Comando

Sobre el centro de comando instalado en la base de la Primera División del Ejército, en Piura, el ministro de Defensa precisó que cumple con el objetivo de recibir las informaciones que se requieren a fin de satisfacer las necesidades de los damnificados.

“Este comando se trasladará en los próximos días a Lambayeque y Tumbes, con todos los ministros de Estado, de acuerdo a las disposiciones de la señora presidenta de la República y los lineamientos establecidos por el señor presidente del Consejo de Ministros”, informó.

¿Cuántos efectivos de las FF.AA. están en el norte del país?

El ministro añadió que se ha incrementado la capacidad operativa del personal las Fuerzas Armadas destinado a las labores de ayuda en la región. “Inicialmente teníamos 1,500, ahora llegamos a los 5,000, todo a cargo del Comando Operacional del Norte, representado por el señor General de División Marcos Rodríguez Monge”, precisó.

Todo el apopo

El ministro Chávez también garantizó que no habrá poblaciones aisladas a consecuencia de los desastres naturales. “Hemos coordinado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para garantizar la transitabilidad. Uno de los aspectos importantes en un trabajo articulado es garantizar que no existan poblaciones aisladas. Si existen, por un determinado periodo, les llevaremos alimentos mediante puentes aéreos. No escatimaremos ningún medio para salvar las vidas de nuestros ciudadanos”, dijo.

Sabía que

El titular de Defensa cumple su segundo día de trabajo en Piura, ciudad a donde trasladó el despacho del Ministerio de Defensa con el fin de coordinar in situ las acciones destinadas a afrontar la emergencia que atraviesa el norte del país como consecuencia de las lluvias intensas.

VIDEO RECOMENDADO