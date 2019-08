Piura, la tierra de Grau, celebrará sus 487 años de creación mañana y alista la tradicional serenata

Piura siempre será su sol. Al hablar de Piura es necesario mencionar la calidez de su gente y su clima amable, aunque durante las dos últimas semanas un frío inusual se ha registrado por las noches y madrugadas; sin embargo, la tierra de Miguel Grau se mantiene acogedora, entre otras cosas, gracias al trato de su gente.

Más allá del contraste que puede surgir al pensar en su clima y su gastronomía, esta ciudad también se muestra luchadora, intentando levantarse siempre que una tragedia la golpea y tratando de seguir caminando hacia adelante.

Piura está de fiesta

Mañana, San Miguel de Piura cumplirá 487 años de creación, y como es costumbre, año tras año, una serie de actividades culturales se alistan para celebrar con todos los piuranos.

Las actividades de la fiesta de aniversario se iniciaron el fin de semana pasado con una feria ambiental informativa y la elección de la Miss Piura Aniversario 2019. Además, se llevó a cabo el “Festival Canino y Felino: IX Concurso de Disfraces” y el 'Concurso del Perro Viringo'.

El día central, mañana jueves 15 de agosto, se llevará a cabo la misa de fiesta, seguida de la ceremonia plena de izamiento y la sesión solemne por el 487 aniversario de la fundación de la ciudad de San Miguel de Piura.

Este mismo día se vivirá una noche de reinas 'Amo Piura, Soy Tondero', entre otras actividades culturales.

PROGRAMACIÓN DEL DÍA CENTRAL (jueves 15)

9:00 a.m. - Misa Te Deum en la Basílica Catedral de Piura

10:00 a.m. - Ceremonia plena del izamiento del pabellón nacional y la bandera de Piura.

11:00 a.m. - Sesión solemne por el 487 aniversario de la fundación de la ciudad de San Miguel de Piura

7:00 p.m. - Noche de reinas 'Amo Piura, soy tondero' en el Club Grau de Piura.

07:10 p.m. - Noche mística con el Chamán Córdova de Huancabamba en la Plaza de Armas de Piura.

8:00 p.m. Concierto de temporada Orquesta Sinfónica Municipal en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen

Las actividades finalizan el próximo 25 de agosto con el pasacalle cultural de aniversario, cuyo punto de partida será en la Av. Grau a partir de las 4 p.m.

Hoy, miércoles 14 de agosto, se desarrollará la serenata a Piura a las 7:30 de la noche en la Plaza de Armas de la ciudad. La comisión de festejos informó que el público piurano podrá disfrutar con el talento de los ganadores de Yo Soy el dúo Pimpinela, Diana Agurto y su show criollo, Rapho Montero, el grupo folclórico Sentir, la orquesta Six Pack, entre otros.

