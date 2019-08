Alcalde de Talara y regidores se enfrentan por grabación

El alcalde de Talara, en la región Piura, José Vitonera, no desmintió ni afirmó que sea su voz la que se escucha en la grabación en la que presuntamente agrede verbalmente a la regidora Rosanita Burgos. “Que se demuestre la autenticidad del mismo. He solicitado un peritaje. Niego la autenticidad y veracidad de ese audio”, manifestó.

También denunció que tres regidores, que serían Burgos, y Santiago Guevara y Luis Benites, mencionados en el audio, habrían intentaron favorecerse económicamente con un evento de marinera, pero, como él no accedió, se habrían querido vengar con el audio.

“Hace tres meses, vinieron de Trujillo para hacer un evento de marinera, el cual se realizó y para lo cual se hizo un cobro determinado. Días después, un grupo de regidores me solicitó que se le pague S/3,500 al organizador, lo cual me negué porque la ley no permite esa entrega de dinero”, refirió José Vitonera.

La autoridad edil señaló que luego de esta negativa de su parte, los concejales, mediante mensajes de WhatsApp, que mostró en la conferencia que dio ayer, intentaron presionarlo para que haga el abono.

No obstante, no respondió a la prensa por qué no denunció en su momento. Solo indicó: “Todo forma parte de una investigación y por eso no puedo mencionar más”.

SE DEFIENDEN

Los regidores Burgos, Guevara y Benites también convocaron ayer a conferencia de prensa y confirmaron que el audio es auténtico y rechazaron las acusaciones del alcalde contra ellos. También dijeron que ya no pertenecerán a la bancada oficialista y que serán una oposición constructiva, que velará por los intereses de Talara.

Rosanita Burgos precisó que “la llamada la efectúo el domingo 18 (de agosto) y no tenía ninguna intención de grabarlo, pero cuando empezó a insultarme y decirme una serie de cosas, es que activé la aplicación”.

También negó que haya solicitado obras en la oficina de Logística para su esposo, como menciona Vitonera en la grabación. Este incluso le dice que la han grabado. “Lo emplazo a que muestre ese audio”, refirió.

Santiago Guevara, en tanto, habló sobre el polémico pago de S/3,500. Dijo que “nunca hemos pedido dinero y no sé de dónde sale esa cantidad. Lo emplazó a que muestre ese documento donde dice que le hemos pedido el dinero”.

DATOS

-El alcalde y los regidores pertenecen al movimiento regional Seguridad y Prosperidad, que lidera el excongresista aprista Johnny Peralta.

-Una portátil acompañó al burgomaestre a la conferencia de prensa. También asistieron los concejales Sandra Vinces, Mercy Imán, Jhony Tinedo, Miguel Talledo y Darwin Cruz.

-Imán, a su salida, dijo que, así el audio sea veraz o no, “rechazo cualquier maltrato no solo a la mujer, sino a cualquier ser humano... Estoy en desacuerdo con cualquier agresión, así sea de una autoridad”.