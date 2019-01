Piura: Alcalde Juan José Díaz Dios descarta haber maltratado a policías

El alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios , se pronunció sobre la denuncia que le hicieron dos policías por presunto abuso de autoridad. “Ejercí mi función de autoridad y derecho de ciudadano y les llame la atención porque se estacionaron en una zona prohibida y uno de ellos estaba matándose de risa viendo un video”, explicó el burgomaestre.

Asimismo, dijo que informó del hecho al Inspector de la Policía, por lo que espera conversar con el nuevo jefe policial “para trabajar de manera conjunta, pero no toleraremos que se infrinja el reglamento”.Según la denuncia policial, Díaz Dios le dijo a los dos agentes en voz alta “¿qué quieren, que yo haga su trabajo?”.

Díaz, de otro lado, reveló que al menos el 60% del parque automotor de la Policía en Piura estaría paralizado, lo cual dificulta hacer un trabajo sincronizado de patrullaje contra la inseguridad ciudadana.

“En la reunión de instalación del Coresec, un jefe policial me dio la cifra y que algunos vehículos no salen a patrullar porque les falta un chip o algo menor. Le he pedido que nos den un inventario, para ver cómo podemos colaborar y hacer operativos estos vehículos, pues nos interesa reforzar el trabajo conjunto que realiza Serenazgo y Policía”, manifestó.