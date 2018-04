Piura: Advierten sobre crítica situación en hospitales

La condición de los nosocomios de la región Piura es crítica. El presidente del Cuerpo Médico del Hospital Jorge Reátegui, de Essalud , Rudorico Mendoza, señaló que debido al recorte de personal se han restringido los servicios de emergencia y de los consultorios en el sanatorio y advirtió que este panorama podría agravarse en los próximos días.

“Es la situación más grave de su historia. No hay oxígeno para atender como es debido a los pacientes de emergencia, especialmente en la sala de partos. Responsabilizamos a la Gerencia Regional (de Essalud) de lo que pueda ocurrir con la salud de los pobladores”, dijo.

Por su parte, el secretario regional de dicho gremio, Víctor Velarde, dijo que se sienten engañados por la presidenta ejecutiva de Essalud, Fiorella Molinelli, quien hace 15 días visitó Piura.

“Suspendimos la huelga nacional porque nos ofreció solucionar los problemas de falta de profesionales y equipos médicos, y ahora lo primero que hace es recortar el personal”, sostuvo.

MÁS QUEJAS



El director del hospital Santa Rosa, del Ministerio de Salud (Minsa), José Fernández, en tanto, señaló que la condición de este sanatorio se complicará si no se renueva el contrato de personal en diversas áreas.

“Hemos hecho los requerimientos a Lima y no recibimos respuesta, por lo que llegará el momento y no se podrá hacer los contratos. Nuestro endoscopio está inoperativo y no ha sido reemplazado por falta de dinero.

Tampoco contamos con un mamógrafo”, señaló.

DATOS



- El cuerpo médico del hospital Jorge Reátegui denunciará la situación del nosocomio ante la Fiscalía.



- Este diario intentó comunicarse con el gerente regional de Essalud, Pedro Ojeda, y el director regional de Salud, Hernán García, pero no se lograron los contactos.