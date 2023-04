El 7 de diciembre de 2021, la empresa Yaksetig Guerrero S.A. Contratistas Generales, ganó la buena pro de una obra que buscaba la rehabilitación de siete calles del distrito de Piura y sus avenidas más importantes por el total de S/7′666,584.

Estas avenidas y calles piuranas se encontraban devastadas tras el paso del fenómeno de El Niño Costero de 2017 y otras lluvias posteriores; por esa razón, la última gestión municipal a cargo de Juan José Díaz Dios, buscó y contrató al postor ‘más idóneo’ para mejorar las vías.

Sin embargo, a menos de un año de terminado el proyecto y luego de que la región atravesara nuevamente una ola de lluvias, el panorama de la ciudad es desolador: tierra, desviaciones en la pista, polvo y baches.

Según manifestó el exalcalde de Piura Juan José Díaz Dios a Perú21, la culpa directa la tendría la empresa y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

“Hicimos las pruebas hidráulicas con la empresa (...) el expediente que también fue aprobado por la Autoridad de la Reconstrucción (...) todos los ingenieros consultados coinciden en que es evidente que Yaksetig incumplió la norma constructiva y el ciclón Yaku se encargó de evidenciarlo. No hay otra explicación”, dijo el también excongresista de Fuerza Popular.

Díaz Dios ha señalado al supervisor que contrató la municipalidad para la obra, el ingeniero mecánico Manuel Torres Peche quien se “debió percatar de cualquier irregularidad”.

Por último, Díaz Dios aseguró que “se necesita hacer el peritaje correspondiente y que investiguen a todas las partes involucradas, yo soy el responsable político”.

La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios se tapó los ojos y ahora la ciudad es un potrero.

¿Quién miente?

Frente a lo asegurado por el exalcalde de Piura, la empresa y el actual burgomaestre, Gabriel Madrid, conversaron con Perú21 y desmintieron la versión de Díaz Dios.

Según señala la empresa y tal como se observa en el contrato, Yaksetig Guerrero S.A. Contratistas Generales advirtió con anticipación acerca de los riesgos que podrían sufrir sus obras ante la falta de drenaje pluvial en la ciudad.

“Ejecución de trabajos de limpieza de calles, cunetas, canales para dar mayor fluidez a la evacuación pluvial”, es el riesgo descrito en el primer punto en el ítem de “peligro y vulnerabilidad de inundaciones” del contrato.

El representante legal de la empresa, Carlos Yaksetig, explicó a este diario que la primera semana de enero de 2022 se empezaron los trabajos en las diferentes calles del centro de Piura. Del presupuesto de casi S/7′700,000 se utilizaron S/5 millones en veredas de concreto y conexiones domiciliarias de agua y los otros S/2 millones en asfalto. Esta última parte es la que presenta problemas actualmente.

“Se habla que hay un perjuicio de S/7 millones y no es correcto, en las deficiencias encontradas decimos que hay cuencas ciegas que no tienen un tratamiento y recalcamos que el contratista no asume responsabilidades como acumulaciones de agua por precipitaciones por no estar contempladas en el expediente técnico”, dijo el representante de la constructora.

Y añadió “también que se respetaron los actuales niveles de pavimento que se observan en el expediente (mostrado por la municipalidad)”. Además, informó que “el supervisor hizo sus propias pruebas que sustentan la calidad del producto”.

Pese a que el alcalde de Piura, Gabriel Madrid, no ha conversado personalmente con la empresa (sino a través de cartas notariales) se sumó a lo dicho por Yaksetig y agregó que en el centro histórico de Piura existía una cuenca ciega (donde se acumula agua de lluvia), por lo que la ARCC le dijo a la municipalidad de Piura: “Señores, hagan ustedes el expediente técnico para reconstruir la ciudad, ustedes serán la unidad ejecutora”.

Ante esta responsabilidad, la gestión anterior decidió hacer un recapeo (retirar la capa de asfalto superficial desgastada para poder sustituirla con una nueva) y hacer el expediente solicitado.

“Esta empresa, en el proceso de construcción, le dijo a la entidad ‘su expediente está mal hecho’, pero la entidad nunca respondió. Si se hubiera respondido no tendríamos los perjuicios que hoy se están sufriendo, la ciudad está destrozada y bombardeada. La ARCC da parámetros que no se acondicionan con las características que tiene Piura”, denunció Gabriel Madrid.

Mientras tanto, los ciudadanos de Piura tragan polvo todos los días y las calles parecen potreros. Las autoridades y responsables se tiran la pelota de una emergencia en la que nadie piensa dar la cara.

“La ARCC da parámetros que no se acondicionan con las características de Piura. La ciudad está destrozada”.

Gabriel Madrid, alcalde de Piura.

Tenga en cuenta

El alcalde de Piura, Gabriel Madrid, dijo a este diario que el Procurador será quien presente la denuncia contra la gestión pasada por este caso ante la Fiscalía de Prevención del Delito y Anticorrupción.

El burgomaestre indicó que además de esta denuncia, presentarán demandas contra la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), específicamente contra Amalia Moreno (extitular de la ARCC). “La ARCC te pone monitores y te va guiando en el proceso, no se puede lavar las manos y decir ‘la entidad aprobó’”.